Sainz, sobre regresar a Ferrari: "Nunca puedes cerrar la puerta a un equipo así"

A principios de la temporada 2024 de Fórmula 1 se anunció la salida de Carlos Sainz de Ferrari por el fichaje de Lewis Hamilton, con lo que el español necesitaba otro asiento si deseaba continuar en el Gran Circo. Tras muchos rumores, se confirmó su acuerdo con Williams para las próximas campañas, y en el Gran Premio de Países Bajos recibió muchas preguntas sobre cómo se sentía.

El madrileño concedió una entrevista a DAZN F1 en la que reveló que estuvo evaluando todas las posibilidades, incluso las de los grandes conjuntos, pero optó por los de Grove, y no cerró la puerta a un regreso a Maranello en el largo plazo: "Por supuesto que he evaluado todas las opciones. Obviamente, en un momento dado, parecía que podría tener una oportunidad en Mercedes y Red Bull, así que le di tiempo para ver cómo iban las cosas allí y luego, cuando volví a las ofertas que me presentaron, Williams fue la más convincente".

Lo mejor para Carlos Sainz es que, a pesar de que se verá obligado a salir de la escudería del Cavallino Rampante, no habrá ningún tipo de fractura en su relación: "Quizá, lo más difícil de explicar, es que simplemente no hubo nada que fuera mal en Ferrari, fue que un siete veces campeón del mundo decidió que el último capítulo de su carrera deportiva sería en Ferrari, y yo fui un poco víctima por ello".

"Sin embargo, dejo Ferrari con buenos resultados y una buena relación con Fred [Vasseur] y Charles [Leclerc]. Creo que formamos un buen equipo juntos, logramos podios y victorias, tuvimos una buena relación con los ingenieros, los tifosi", dijo. "Nunca puedes cerrar la puerta a un equipo así, teniendo en cuenta que me quedan entre cinco y diez años de carrera".

"Por eso es importante para mí disfrutar de estas últimas carreras sin tener que preocuparme de nada más, porque nunca se sabe lo que va a pasar en la vida. El hecho de haber sido piloto de Ferrari y serlo durante otras carreras es algo que voy a disfrutar al máximo y aprovechar al máximo", sentenció el madrileño.

