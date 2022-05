Sainz toma al Real Madrid como inspiración para remontar en 2022

Cargar el reproductor de audio

El español tuvo un fuerte accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes después de hacer un trompo, por lo que acabó contra el muro de hormigón de la curva 14.

El impacto se produjo después de sus frustrantes abandonos consecutivos en las primeras vueltas del Gran Premio de Australia y Emilia Romagna, por lo que está en el punto de mira.

"Soy el primero que no está contento con los dos últimos accidentes, y soy el primero que lo está analizando e intentando sacar conclusiones sobre ello", dijo Carlos Sainz después de su día para olvidar.

"Recuerdo haber pasado por un escenario muy similar el año pasado, en el que me estrellé un par de veces, y justo después llegó mi mejor racha de carreras en la Fórmula 1, así que sé cómo salir de ello", aseguró el madrileño.

"Creo que todavía estoy aprendiendo mucho sobre este monoplaza, todavía me está sorprendiendo, no voy a mentir", continuó. "Hay cosas que están fuera de mi control y me están sorprendiendo, y tan pronto como me ponga al tanto con ellas y las aprenda, pienso que puedo ser rápido en cualquier vuelta, creo que lo habéis podido ver hoy".

El piloto de Ferrari insistió en que la velocidad que había demostrado en el nuevo circuito antes del accidente era lo único positivo que podía sacar del día: "El ritmo sigue ahí, soy bastante rápido".

"Obviamente, estoy decepcionado, porque no es la forma en la que quieres empezar un fin de semana, dando trabajo extra a los mecánicos", afirmó. "Golpeé la barrera en el peor lugar posible, no había Tecpro allí, fui directamente contra un muro de hormigón, que incluso a baja velocidad lo noté bastante duro".

"El coche tiene daños, he dado a todos una noche de viernes mala, lo que no es lo ideal. El calor no se lo pone fácil a los neumáticos, y he tenido este pequeño error al salir de la curva interior", explicó el español.

"Creo que sobrecalenté un poco las gomas traseras y perdí por completo. Va a ser un gran premio complicado, pero pueden pasar muchas cosas, el ritmo está ahí, el coche parece funcionar bien, así que nos quedaremos con lo positivo", aseguró Sainz.

Cuando Motorsport.com preguntó antes del inicio del día sobre la importancia de un fin de semana limpio en Miami, dijo que se inspiraría en la remontada de su equipo de fútbol, el Real Madrid, sobre el Manchester City, a quien superó para pasar a la final de la Champions League.

"Creo que lo has dicho bien, se trata más de un fin de semana limpio más que otra cosa, porque las dos últimas carreras, en términos de ritmo puro, he sido más rápido que en el inicio de año. Pero los resultados han sido peores", dijo el español.

"En Imola también hubo un poco de mala suerte, así que también pasaron cosas que estaban fuera de mi control, aunque quedan 19 carreras. Como demostró el Real Madrid, en el deporte todo puede cambiar en cuestión de minutos".

"Sigo siendo positivo, y solo necesito un fin de semana limpio para poner en funcionamiento todo", concluyó Sainz, que espera revertir la situación a partir de la clasificación.