Sainz: "Es un golpe duro; no quieres que te pase en Hungría"

El sábado de Carlos Sainz se torció antes de lo esperado, cuando el español sufrió un importante golpe en la última curva del circuito antes de su último intento para tratar de pasar a la tercera y última ronda.

El madrileño de Ferrari había sido cuarto en los libres 3, superando incluso al Red Bull de Checo Pérez y batiendo en 0,023 a Charles Leclerc. La ocasión parecía perfecta para el equipo italiano para tratar de salir dentro del top 5 de cara a la 11ª cita de la temporada.

Pero en los últimos compases de la Q2, Sainz perdió el control de su SF21 en la última curva del Hungaroring y no pudo evitar irse lateralmente contra las protecciones del exterior de la misma. Aunque intentó reemprender la marcha, el alerón delantero quedó bajo el monoplaza y tuvo que bajarse del coche.

"Sí, la verdad es que es muy extraño. La vuelta anterior tuve bastante subviraje, por lo tanto, no me esperaba tener este latigazo de sobreviraje que tuve ahí. Es raro porque entro en la curva más despacio que en la Q1 y aun así parece que me pilló una ráfaga de 35 km/h de viento de cola que me expulsó un poco fuera de la pista", comentó en los micrófonos de DAZN F1.

"No es excusa, no son cosas que deberían pasar. Tengo la suerte de que no me pasa muy a menudo, así que no voy a ser demasiado duro conmigo mismo. Pero, por supuesto, mis disculpas al equipo porque se pierde una oportunidad después de una Q1 que había ido muy bien".

El español desveló que el impacto produjo una desaceleración de 22G y que, "probablemente", su monoplaza tendrá daños que habrá que reparar durante la noche.

"Luego ya me han dicho que ha sido un golpe de 22G, así que es probable que de todos modos el coche estuviera dañado. Tenía tracción, pero el alerón delantero estaba debajo del coche. Nunca hay que rendirse y lo he intentado, pero quizás lo mejor era parar", subrayó.

Cuando se le preguntó qué opciones estratégicas tiene para el domingo, saliendo 15º en parrilla provisionalmente, Sainz dejó claro que está complicado remontar en Hungría.

"No hay mucha ventaja en esta circuito al elegir neumático, desgraciadamente. Por supuesto, miraremos todas las opciones posibles para ver de qué manera podemos remontar mañana. Pero sí, es un golpe duro, porque si hay un circuito donde no quieres tener un problema en clasificación es aquí, ya que es muy difícil adelantar", añadió.

"Así que a aprender de ello, que forma también parte del aprendizaje el ver cómo el coche reacciona ante las diferentes ráfagas de viento".

Haz click para ver las mejores fotos de Sainz en el GP de Hungría

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 corriendo por la pista después de chocar en la clasificación