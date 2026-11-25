Fórmula 1 GP de Las Vegas

Por qué para Sainz el GP de Las Vegas fue un "alivio"

Sainz celebró haber dado en el clavo en sus pronósticos sobre esta difícil temporada 2026 de F1 de Williams.

Pol Hermoso Jose Carlos de Celis

Publicado: 25 nov 2026, 12:06

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

Carlos Sainz llevaba semanas diciendo que, si quedaban puntos en algún sitio, era en Las Vegas. Y cuando por fin llegó la carrera que tenía marcada en el calendario, le tocó salir vigésimo. Así ha sido 2026 para el madrileño. Hasta para aprovechar la que, según él, era su última oportunidad, primero tuvo que remontar doce puestos.

El octavo fue su mejor resultado del año y sus primeros puntos desde Bakú. Llegó, además, en su 250º gran premio de Fórmula 1. Una cifra redonda para una noche en la que, por fin, le salió una carrera de esas que llevaba meses esperando. Y si alguien en Williams se merecía irse de Las Vegas con algo que celebrar, era el mismo que había pasado buena parte del otoño explicando por qué costaba tanto hacerlo.

"Mucho alivio y muy satisfactorio porque creo que era realmente la última y única oportunidad de sumar puntos con este coche este año", explicó Sainz tras la carrera. Y cuando le tocó ponerle una nota al resultado, lo resumió aún mejor: "Octavo es el resultado soñado para nosotros".

Ocho puestos en una vuelta y uno más sobre la meta

En Brasil, Sainz ya había puesto una cifra a su optimismo de cara a Las Vegas. Si el circuito le sentaba bien al Williams, calculaba que podía quedarse a cuatro o cinco décimas de la zona media. Ese era el escenario bueno. Y en Nevada, tras clasificarse 14º, una sanción por montar un quinto turbocompresor lo mandó al 20º puesto de la parrilla.

La primera vuelta cambió la pinta de la noche. Sainz ganó ocho posiciones y pasó 12º por meta. Williams aprovechó el coche de seguridad para montar los medios y, una vez relanzada la carrera, el madrileño volvió al décimo puesto adelantando a Gabriel Bortoleto. Aún le quedaba el último movimiento. Guardó energía para el final, se emparejó con George Russell a la salida de la última curva y le ganó el noveno puesto sobre la línea. La sanción a Charles Leclerc convirtió ese noveno en un octavo.

Ahí se entiende parte del orgullo con el que habló después. Sainz necesitaba que la carrera le diera una oportunidad, como él mismo reconoció, pero también tenía que llegar a la última curva lo bastante cerca de un Mercedes y con batería para pasarlo. Lo hizo por un cuarto de segundo.

El mismo Williams de los podios, en lo que depende del equipo

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Al explicar por qué le había dejado tan satisfecho el resultado, Sainz se acordó de Bakú, Austin y Qatar, los tres podios que Williams consiguió en 2025. Este año, dijo, sumar puntos es lo máximo a lo que pueden aspirar. Lo que quiso poner en valor fue que el equipo sigue sabiendo qué hacer cuando aparece una de esas ocasiones, aunque ahora el premio sean cuatro puntos.

"Muy orgulloso de ver que el equipo también ejecutó una buena carrera junto conmigo", dijo. "Contento de ver que incluso en un año tan largo y doloroso para todos nosotros podemos tener esta pequeña recompensa de acabar P8 en Las Vegas".

Sainz se permitió incluso un "más o menos acerté" al recordar su pronóstico. Y fue igual de claro sobre lo que espera de Qatar y Abu Dhabi: "No espero puntuar en las que vienen. Era nuestra última oportunidad y lo bueno es que como equipo lo hemos aprovechado".

Visto así, quizá la mejor forma de medir lo que valió ese octavo sea volver a la última curva. Sainz ya tenía los puntos en el bolsillo y todavía le quedaban unos metros y un Mercedes al que adelantar. Después del año que lleva, los aprovechó hasta el último.

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