Sainz: "Si alguien cree que es capaz de ganar a Red Bull es Ferrari"

Red Bull acaba de completar una de las temporadas más exitosas de la historia de la F1, ganando todas las carreras menos una, que fue para Sainz y Ferrari en Singapur. Y precisamente el español, en un evento en su karting de Madrid, de la mano de Estrella Galicia, habló de la posibilidad de que alguien pueda frenar a los de las bebidas energéticas.

El madrileño admite que Red Bull es el gran favorito a todo también el próximo año, y no oculta que superarles será una tarea muy complicada, pero cree que si algún equipo logra revertir la situación, ese puede ser Ferrari.

"El tiempo dirá. Mi opinión es que sí, deberíamos ser capaces como equipo de recuperar", comentó Carlos Sainz, antes de aclarar: "Ser capaces no quiere decir que lo vayamos a hacer, porque efectivamente es un paso muy grande que hay que dar el año que viene. Es un objetivo dificilísimo, no solo para Ferrari, sino que también lo es para Aston Martin, lo es para McLaren, lo es para Mercedes. Es un objetivo muy difícil para cualquier equipo que ahora mismo se está planteando quitarle el mundial a Red Bull especialmente después de la temporada que han tenido".

"Pero si hay alguien que cree que somos capaces de hacerlo es Ferrari, y más después de cómo hemos acabado la temporada y el progreso que hemos demostrado".

En vísperas de la Navidad, a Sainz le preguntaron qué deseo le pediría a los del Cavallino, o qué exigencias ha planteado a la escudería para el próximo curso: "A Ferrari no le puedes exigir nada, porque son los primeros que se ponen bajo la lupa y bajo la presión de volver a ganar, llevamos queriendo volver a ganar desde 2008. Es un objetivo cada año".

"Lo único que puedo exigirle a Ferrari son las cosas que tengo comprobadísimas que en el coche fallan, que tengo comprobadísimo y sé perfectamente que tenemos que ir en cierta dirección, y quiero que los ingenieros vayan en esa dirección. Pero para exigir ganar... Ferrari son los primeros que se exigen y estoy de la mano con ellos intentando hacerlo lo antes posible".

Por último, y después de un 2022 en el que las estrategias de Ferrari costaron valiosos puntos, Sainz cree que en 2023 ese no ha sido un gran defecto: "Creo sinceramente que este año en estrategia no nos hemos dejado muchísimos puntos. En alguna carrera no hemos acertado, pero no ha sido nuestro Talón de Aquiles. Creo que si revisas las 22 carreras, Mercedes y Red Bull también ha hecho errores estratégicos. Si nosotros hemos hecho un poquito más, igual sigue siendo un punto en el que mejorar, pero no creo que no sea totalmente nuestro Talón de Aquiles, ni mucho menos".

Y defendió: "Hay que tener en cuenta que cuando no tienes un coche rápido el domingo, y tienes un coche que desgasta más los neumáticos que tus rivales, la estrategia es más difícil de acertar. Si tienes más desgaste de neumáticos siempre vas a ser propenso a que te hagan un undercut, vas a ser más propensado a no poder hacer un overcut y tienes muy poco margen a la hora de hacer estrategias. Y creo que nuestro mayor punto débil pasa más por el ritmo de carrera y más por el desgaste de neumático, que por las estrategias".