Sainz: "El documental 'Schumacher' se hace corto, pero emociona"

Carlos Sainz asistió a un evento de Estrella Galicia —su principal patrocinador en Fórmula 1— en Madrid y ha aprovechado el cara a cara con los periodistas para sincerarse y dar su opinión sobre multitud de temas de la actualidad del motorsport.

Uno de los principales puntos a destacar es la adaptación del madrileño al Ferrari. "Es una pregunta trampa, porque por un lado ves que estoy yendo rápido y cómodo, pero por otro lado tengo errores por falta de conocimiento del coche", confesó el español.

"Al final, tienes que pasar años con un equipo, como se vio en McLaren. Hoy en día en la F1 no hay tests y tienes que pagar los errores en grandes premios".

Sainz también afirmó que aunque uno de sus mejores momentos con los de Maranello fue su podio en Mónaco, no lo terminó de disfrutar por "estar cabreado del día anterior" —en referencia a su accidente y haberse quedado fuera de la pole—.

"Lo mejor está por llegar y estamos trabajando para que llegue un momento bueno en lo que queda de temporada".

A falta de siete grandes premios para terminar el año, Sainz espera que haya "alguna sorpresa", como las que tuvieron en Montecarlo o Silverstone, donde Ferrari pudo luchar por el podio por méritos propios.

"Ya veremos, porque los circuitos que vienen ahora en esta mitad de temporada... No hay ninguno claramente que nos sea favorable, pero en Silverstone no nos lo esperábamos y estuvimos ahí y en Hungría estuvimos ahí".

Por otro lado, fuera de la Fórmula 1, ser piloto de Ferrari es sin duda una experiencia única —por pertenecer como tal, y precisamente, a una entidad única—. Sainz puso de ejemplo la reciente oportunidad que tuvo de dar una vuelta en un Fórmula 1 tri-plaza junto a sus padres, gracias a un patrocinador de la Scuderia.

"Es algo que no se me va a olvidar nunca. Igual que el Gran Premio de Monza con los tifosi. Monza en general, el fin de semana fue increíble".

"O estar en mi oficina en Maranello, que te llamen y te digan 'oye, ¿quieres venir a probar un [Ferrari] clásico a Fiorano? Ir allí y subirte a un Ferrari de 1970 a dar unas vueltas o coger un SF90 Stradale de mil caballos y darte una vuelta por la ciudad con tu padre al lado o un amigo".

"Tener una pista ahí con coches de Ferrari disponibles para ti, para darte unas vueltas casi cuando quieras. Es una parte de mi vida muy especial, y me estoy empezando a dar cuenta de lo que es ser piloto de Ferrari y de todo lo que conlleva".

En los últimos tiempos parece que la filosofía de la Scuderia es diferente. Ese cambio cultural interno y de cara al exterior se hace notar, y Sainz afirmó que "están todos trabajando juntos en crear un equipo ganador", que pasa por una "adaptación cultural" dentro de la organización.

"Muchas empresas se han modernizado hoy en día en cuanto al trato, tanto con el trabajador como con la empresa. Estamos trabajando en ello, es un proceso largo y no se puede cambiar un barco tan grande de un día para otro. Pero poco a poco, se van a ver sus frutos".

De cara al próximo año, Sainz cree que va a haber un "reseteo" de la Fórmula 1 y un "empezar de 0".

"Lo que le pido a Ferrari y a mí mismo es estar preparados para ese cambio", afirmó el español.

"Llevamos trabajando desde enero en el coche del año que viene y las sesiones que hago yo en el simulador son 90% trabajar en el coche de 2022 y 10% preparar los grandes premios de este año".

Está claro por tanto que Ferrari, al igual que muchos otros equipos, están centrados en 2022. Aún así, se espera pronto una evolución de su motor, sobre lo que el joven piloto ha matizado que no sabe si llegará a Turquía: "Lo comunicaremos a su debido tiempo, en cuanto lo tengamos listo".

Hablar de Ferrari es hablar también de una de sus figuras históricas: Michael Schumacher. Carlos vio el reciente documental estrenado en Netflix sobre la figura del Káiser. "Me pareció muy bonito. Es una historia muy especial y con muchas anécdotas, aunque en dos horas se me queda corto. Me habría gustado 10 capítulos. Súper emocionante, sobre todo el final".

El madrileño también tuvo algunas palabras para su compañero, Charles Leclerc, con el que cree que no "tardará mucho" en ponerse al mismo nivel; afirmando también que son "muy parecidos" en la forma de conducir frente a la telemetría, aunque ve al monegasco "con más experiencia en carrera".

Sainz espera seguir muchos años en una estructura que es, seguramente, la cumbre histórica de la Fórmula 1 y uno de los equipos que le pueden permitir ganar un título.

"He venido a Ferrari a ser campeón. Si lo soy o no, el tiempo lo dirá. Creo que voy a querer seguir [con su carrera deportiva] muchos años y no me voy a quemar. Para eso trabajo", concluyó.