Carlos Sainz no lo ha tenido nada fácil en la temporada 2022 de Fórmula 1, su segundo curso en Ferrari, y es que el español sufrió más de lo esperado con los nuevos monoplazas en el regreso del efecto suelo. Tras vencer a su compañero Charles Leclerc en su estreno de rojo, el madrileño pensaba en poder dar un golpe sobre la mesa en la vuelta del Cavallino Rampante a la senda de las victorias, aunque no fue así en el principio de la campaña.

Varios abandonos, problemas de fiabilidad y ser superado constantemente por el monegasco hizo que perdiera bastante terreno. Sin embargo, a partir de mediados de año, consiguió hacerse al comportamiento del F1-75 e incluso llegar a ganar en el histórico Gran Premio de Gran Bretaña para ser el segundo piloto de España en subir a lo más alto del podio tras Fernando Alonso.

La dinámica fue mejorando, y aunque quedó por detrás en la clasificación, Sainz es consciente de que se recuperó de las dificultades que se le fueron presentando en el inicio de la temporada: "Sinceramente, estoy muy orgulloso de cómo he recuperado el año, de cómo he conseguido mantener la motivación, incluso con todos los altibajos que he tenido, con todos los contratiempos que hemos sufrido".

"Como equipo, como individuo, con tantos abandonos, hemos logrado dar la vuelta a la temporada, y ahora estoy pilotando de nuevo al nivel que sé que soy capaz de conducir", reconoció el madrileño a la web de la Fórmula 1. "Voy a coger lo bueno y mantenerlo como algo positivo".

Desde que se estreno con Toro Rosso allá por el 2015, el español ha ido creciendo hasta ganarse por méritos propios un asiento en Ferrari, un desafío y responsabilidad mayor, puesto que se trata del equipo más laureado de la historia del Gran Circo. Al hacer memoria de cómo ha sido su trayectoria, Sainz piensa que este curso ha sido uno de los que más ha podido tomar apuntes: "Creo que en ese sentido, ha sido el año que más he aprendido desde 2015, que fue mi primero en la Fórmula 1".

"Luego he tenido campañas más duras y más fáciles, pero nunca una tan exigente como la de 2022", comentó Sainz. "Me encontré en una posición en la que, con este coche, estaba constantemente fuera del ritmo en las primeras cinco o seis carreras, y tuve que luchar mucho para cambiar algunas cosas en mi pilotaje, algunas cosas en el monoplaza, tratar de conseguir el coche un poco más a mi gusto".

"También, [tuve que] dejar de tener algo de memoria muscular en mi forma de conducir y reajustar un poco la forma en que lo estaba haciendo, y me llevó mucho tiempo", reveló el de Ferrari. "Sin embargo, en cuanto ocurrió, sentí que había dado un gran paso adelante como piloto en mis habilidades, en mi desarrollo, y que había aprendido mucho".

