Carlos Sainz y Lando Norris se vieron las caras a 16 vueltas del final en el GP de España 2021 de Fórmula 1 y protagonizaron un instante muy peligroso al final de recta.

El piloto español llegaba con neumáticos blandos nuevos tras haber parado en la vuelta 47 a la vez que Daniel Ricciardo, y Norris apuraba la vida de sus medios (amarillos) tras dejar pasar a su compañero de equipo una vuelta antes (en la 49).

Sainz cogió el rebufo del McLaren desde la última curva y trató de tirarse al interior al llegar a la curva 1, pero Norris se movió en el último momento, obligándole a tomar la parte exterior del asfalto para superarle y continuar su persecución a Ricciardo. Afortunadamente, no se llegaron a tocar, pero Dirección de Carrera le mostró la bandera negra y blanca al inglés por conducción peligrosa.

Vídeo del momento del adelantamiento de Sainz a Norris en Barcelona

"Desde mi punto de vista, fue una reacción muy ajustada. Sí, casi me choco con él, pero hablamos después de la carrera y todo está bien. Para ser sincero, si le enseñaron bandera blanca y negra o lo que sea, me parece bien", aseguró Sainz en la rueda de prensa de Ferrari posterior a la carrera, tras acabar séptimo.

"En cuanto a esa maniobra, obviamente tenía unos neumáticos 15/20 vueltas más nuevos que él, lo que hizo que el adelantamiento fuera mucho más fácil de lo que fue con Ricciardo, porque teníamos la misma antigüedad de neumáticos, lo que significa que creo que hoy en comparación con el McLaren éramos al menos dos o tres décimas más rápidos por vuelta".

"Pero incluso así, con el aire sucio de esos coches, creo que necesitas ser más de un segundo más rápido que el de delante para poder siquiera intentar un movimiento sobre él, así que esas tres o cuatro décimas de ventaja que tenía sobre Ricciardo no eran suficientes para llegar rueda a rueda con él a la primera curva. Es algo que estamos intentando mejorar también, la velocidad punta, y espero que podamos ser mejores ahí más adelante este año", añadió.

Por su parte, Lando Norris quiso dejar claro que no pretendió realizar un movimiento agresivo sobre su excompañero de equipo y reconoció que lo que hizo no está permitido.

"Sí, necesito verlo desde arriba, a vista de pájaro y demás. Iba a defenderme de Carlos y me moví un poco y luego volví a moverme ligeramente al final, algo que no está permitido hacer. Así que... no quería hacer nada agresivo, sabía que me iba a pasar. Así fueron las cosas. Pero no quise hacer nada...", comentó a Sky Sports F1 el de McLaren, que finalmente acabó octavo.

Norris no considera que Ferrari sea notablemente superior a McLaren en esta F1 2021, pese a la batalla de Leclerc con Bottas por el último peldaño del podio. El inglés cree que depende del circuito y que la batalla por el tercer puesto del Mundial se prolongará.

"No especialmente, creo que fueron mucho más rápidos en la carrera y que pudieron cuidar los neumáticos más de lo habitual. Creo que hay circuitos en los que son un poco más lentos, entonces tienen que apretar más, utilizan más los neumáticos y así sucesivamente. Así que sí, no es una sorpresa", apuntó.

"No siempre son terribles en las carreras. Ya sabes, a veces pueden ser muy competitivos durante toda la carrera. No siempre se marchan como diablos. Así que sí, han sido rápidos toda la temporada. Y este fin de semana, simplemente pusieron todo en su sitio e hicieron un buen trabajo".

Actualmente, tras cuatro carreras, McLaren es tercero en la general de Constructores con solo cinco puntos de ventaja sobre Ferrari. Alpine cierra el top 5, ya a 50 de los de Woking.

