Sainz no se pone plazos y tampoco teme perder opciones de futuro

Desde que Ferrari anunció a principios de año que había fichado a Lewis Hamilton como reemplazo de Carlos Sainz a partir de la temporada 2025, muchos focos se centraron en el futuro del piloto español, considerado en estos momentos como uno de los más talentosos de la actual parrilla, gracias en gran parte a sus actuaciones en Singapur 2023 y Australia 2024, donde se llevó la victoria.

Sin embargo, después de muchos meses, su destino para la próxima campaña sigue sin aclararse y, si bien es cierto que se le ha vinculado a equipos del calibre de Red Bull o Mercedes, no hay absolutamente nada asegurado en estos momentos, aunque parece que el madrileño tampoco tiene prisa.

"Creo que todos dependen de todos ahora mismo", dijo cuando se le preguntó si era consciente de que varios pilotos estaban esperando a ver su movimiento. "Todavía no me he decidido. No sé dónde voy a correr el año que viene y no tengo plazos establecidos".

"Pero puedo decirte que es una decisión tan importante en esta etapa de mi carrera que quiero tener todas las cartas en la mesa para tomar la correcta y pensarlo detenidamente porque estoy a punto de cumplir 30 años y el próximo proyecto es un proyecto que realmente quiero que funcione. Así que me voy a dar todo el tiempo que necesite", añadió.

¡Mañana arranca la acción!: Fórmula 1 A qué hora son los libres del viernes de F1 en Mónaco 2024 y cómo ver

Cuando se le preguntó si tenía miedo a que, como se rumoreaba, por esperar una oferta de Red Bull o de Mercedes se le pudiese escapar la opción de Sauber (Audi) o llegar a quedarse sin asiento, su respuesta fue bastante clarificadora al respecto.

"Detrás de escena se saben más cosas. Están los rumores y todo eso, pero no te preocupes, no voy a dejar escapar nada. Voy a poner todas las opciones sobre la mesa y tomar la decisión correcta. Solo puedo decirte que una vez que aclare mi mente, todo sucederá muy rápido".

"Y se trata de juntar todo lo que siento que necesito en mi próximo nuevo contrato", concluyó Sainz.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, en bicicleta Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!