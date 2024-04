Sainz no descarta más victorias de Ferrari F1 pese al nivel de Red Bull

Carlos Sainz llegó a Suzuka con la moral por las nubes después de ganar el pasado Gran Premio de Australia de Fórmula 1 por delante de su compañero de equipo, Charles Leclerc. Y, de hecho, había muchas esperanzas puestas en una buena actuación de la Scuderia en la clasificación del GP de Japón de este sábado, después de las prometedoras tandas largas mostradas en los libres.

Sin embargo, Ferrari tuvo más dificultades a la hora de luchar por las posiciones de parrilla, ya que el madrileño terminó cuarto, a 0.485 segundos del hombre de la pole, Max Verstappen, mientras que Leclerc finalizó octavo.

Y mientras que esa brecha ha puesto de relieve cuánto más debe progresar Ferrari antes de que pueda considerarse un verdadero rival para Red Bull, el piloto español cree que es un algo específico de Suzuka, que ha quedado expuesto en esta pista en concreto.

Preguntado por Motorsport.com sobre si el fin de semana había sido una prueba de realidad, para saber dónde estaba Ferrari frente a Red Bull, Sainz dijo: "Sí. Pero lucharemos por la victoria en otros circuitos. Quizá vayamos a Monza o a Singapur, y quizá a Miami, y todavía estemos en la pelea por [la victoria]. Pero hay otros circuitos en los que el Red Bull es simplemente mucho mejor.

"Como dije en la rueda de prensa, hasta que no desarrollemos este coche para este tipo de circuitos, ellos estarán entre tres décimas y medio segundo por delante. Así que es hora de agachar la cabeza e intentar llevar un buen paquete que nos ayude en este tipo de pista", continuó.

El #55 también explicó que nunca esperó que Ferrari brillara en Japón, ya que las curvas de alta velocidad de estos circuitos exigen el tipo de rendimiento aerodinámico en el que el RB20 es claramente muy fuerte.

"Sé que no hemos mejorado ni un segundo el coche del año pasado a éste en un lugar como Suzuka, así que iba a ser complicado. Pero estoy muy contento con las sensaciones del monoplaza este año. Es un paso mejor. Sólo necesitamos dar otro paso más en este tipo de circuito. De todas formas, hoy he hecho unas vueltas muy limpias y buenas, que me han colocado cuarto, que es una buena posición para luchar mañana", continuó.

Pero, además de la clara ventaja de Red Bull, el piloto de 29 años consideró que Suzuka había demostrado que McLaren también tenía ventaja en pistas de estas características. "Está claro que, en el tipo de curvas largas de alta velocidad, los Red Bull y los McLaren siguen estando un paso por delante de nosotros. Un paso claro".

"Pero espero que mañana podamos luchar por el podio. Creo que en carrera, los Red Bull todavía están fuera de nuestro alcance. Pero con el McLaren espero que podamos estar un poco más cerca", finalizó Sainz.