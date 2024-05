Sainz niega rotundamente que haya descartado a Audi en F1

Después de la sorprendente noticia a principios de año de que Lewis Hamilton se unirá a Ferrari a partir de la temporada 2025, Carlos Sainz se vio sin asiento y su mánager, junto a su padre, rápidamente se pusieron manos a la obra para buscar sus mejores opciones de cara al futuro en el Gran Circo.

En estos meses, se les ha visto conversando con Red Bull, Mercedes y Audi, pero la aparente prisa de los alemanes por firmar a sus pilotos y el reciente anuncio de Nico Hulkenberg, han generado rumores que afirman que el español ya había rechazo su oferta, algo que desmintió categóricamente en la rueda de prensa previa al GP de Miami 2024 de F1.

Cuando se le preguntó si los rumores eran ciertos, fue muy claro: "No, eso no es correcto. No hay nada de cierto en ello".

El piloto madrileño sigue defendiendo que sus mejores opciones pasan por seguir hablando con todos los candidatos y ver cómo se desarrolla el mercado antes de precipitarse más de lo deseado.

"Hay ciertas cosas que no entiendo completamente sobre lo que está pasando y habrá que esperar. Pero mientras tanto, no es que estemos completamente parados, todavía estemos en conversaciones con la gente y avanzando en lo que podemos avanzar".

"Todas esas cosas, incluyendo siempre el momento de espera, como dije antes, vamos a tener que hacerlas para que todo el mundo tome una decisión en muchos sentidos", dijo.

Regresando a Audi, se le preguntó si su padre, Carlos Sainz Sr., podría tener algo que decir y, evidentemente reconoció que sí, antes de elogiar el proyecto de la marca de los cuatro aros.

"Sí, con total seguridad. Creo que por eso siempre se oirá hablar bien de Audi, del proyecto y de su confianza en que Audi llegará a la cima".

"Si sigues los proyectos de la marca, cada vez que han estado involucrados en deportes de motor, no importa si es con Porsche, Audi o cualquier otro, han logrado ganar y creo que es muy importante, es algo muy importante a considerar. Pero en mi decisión, hay muchos más factores involucrados".

"Realmente espero que Audi en el futuro puede luchar por el triunfo porque sería un coche más luchando por las victorias. Les deseo lo mejor sin siquiera haber decidido si es una posibilidad o no", concluyó.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari y Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton

