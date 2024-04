Sainz llega "al 100%" a Japón F1 pero se niega a hablar de victoria

Carlos Sainz regresó a la acción el pasado GP de Australia 2024 con dudas sobre si podría competir por las secuelas que le había dejado la reciente operación de apendicitis que le obligó a perderse el GP de Arabia Saudí dos semanas antes. Pero contra todo pronóstico, el piloto español fue el segundo más rápido en la clasificación y se llevó una sorprendente victoria en carrera.

Pese a su impecable actuación, el madrileño aseguró que todavía no se encontraba al 100% físicamente y que por tanto tampoco podía exprimir toda su velocidad al volante de su Ferrari.

Ahora, dos semanas después y ya aterrizado en Suzuka, Sainz fue claro cuando le preguntaron en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Japón si ya estaba al 100%: "Sí, creo que sí".

A lo que añadió: "Ya he podido montarme en la bicicleta esta semana. Me quedé en Australia durante una semana para volver de nuevo al gimnasio. Obviamente, todavía no levanto mucho peso como solía hacer antes, pero al menos puedo hacer mi entrenamiento sin problemas y me siento de nuevo al 100%".

Sin embargo, pese a su victoria en Australia, Sainz se negó a hablar de volver a luchar por ganar ahora que ha vuelto a su 100% en un circuito como el de Suzuka, ya que es muy diferente al de Melbourne y el año pasado fue muy duro para Ferrari.

"Creo que es importante, como siempre he dicho en el pasado, pasar página rápidamente, en lo bueno y en lo malo. Creo que viniendo de un buen momento, es más difícil pasar página porque quieres seguir disfrutando del momento, pero todo empezó de nuevo el lunes, empecé a centrarme en mi entrenamiento para llegar lo más en forma posible para Japón".

"Además, creo que va a ser una pista desafiante para nosotros. Creo que el año pasado fue uno de los más difíciles en comparación con Red Bull. Estábamos, creo, a siete u ocho décimas hace cuatro o cinco meses aquí. Así que es hora de ver dónde estamos este año y ver si podemos estar más cerca y disfrutar un poco más de esta increíble pista, porque para mí, es una de mis favoritas o mi favorita", concluyó el piloto madrileño de Ferrari, que pese a haber disputado sólo dos de las tres carreras de este curso, se encuentra en la cuarta posición del mundial, a sólo 11 puntos de Max Verstappen, el actual líder.

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

