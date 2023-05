Sainz, "completamente listo" para correr en Mónaco tras su golpe

Durante la semana del Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1, algunos de los pilotos de la parrilla participaron en el habitual partido de fútbol benéfico que se organiza en el Principado. Allí se dieron cita algunos de la presente temporada con otros del pasado y más estrellas de diferentes modalidades, y Carlos Sainz no quiso faltar.

El español fue uno de los protagonistas del encuentro, no solo por el resultado, que fue de 4 a 3 a favor del Star Team For The Children MC, sino porque acabó lesionado con un buen susto. El de Ferrari abandonó el terreno de juego para ser atendido por los equipos médicos presentes en el estadio Louis II y le aplicaron un vendaje en la pierna derecha.

Mira cómo fue el partido de los pilotos de Fórmula 1 en Mónaco: Así fue el partido de estrellas de F1 en Mónaco: ¡susto de Sainz!

Eso hizo saltar las alarmas de todo porque podría no estar físicamente preparado para la exigente prueba por las estrechas calles de Mónaco, pero el del Cavallino Rampante quiso tranquilizar a todos sus seguidores a través de una publicación en sus redes sociales: "Hola a todos. Solo comentar que estoy bien y completamente listo para correr este fin de semana en Mónaco. Lo de ayer fue un golpe durante el tradicional partido benéfico, gajes del oficio, pero no es ninguna lesión. Como siempre, me lo pasé muy bien jugando al fútbol y ahora deseando que llegue el fin de semana".

Además de ello, añadió el '#StopInventig' con el que deleitó a todos durante su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de la pasada campaña para combinar la acción con un poco de humor sobre su posible baja de la carrera en el Principado de Mónaco. Tras eso, el español se subirá durante los tres días de acción al SF-23 que vio cómo retrasó su actualización hasta el Gran Premio de España debido a las inundaciones en Imola que impidieron correr allí.

Los de Maranello esperan dar un buen salto en su rendimiento con las mejoras del monoplaza, algo que Carlos Sainz quiere usar a su favor para lograr el que sería su segundo triunfo en la Fórmula 1, pero lo más importante, es que desean plantar cara a Red Bull, los verdaderos dominadores del Gran Circo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!