Sainz "no podría haber pedido más" tras el podio final en Abu Dhabi

Carlos Sainz terminó tercero en Yas Marina después de un final de carrera frenético en el que Sergio Pérez tuvo que abandonar y Yuki Tsunoda puso al piloto de Ferrari bajo presión en la última vuelta, terminando solo medio segundo por detrás del español al cruzar la bandera a cuadros.

Con ese podio, Sainz subió al quinto puesto en la clasificación de pilotos, para terminar su primera temporada con Ferrari por delante del McLaren de Lando Norris y de su compañero Charles Leclerc.

De esta forma, el #55 cerró la que hasta ahora ha sido mejor temporada en la Fórmula 1, superando su puntuación de 2020 y además consiguiendo nada más y nada menos que cuatro podios.

"No podría haber pedido más, para ser sincero, sobre todo por este podio", dijo Sainz después de la carrera del domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi.

"Toda la carrera se trató de juntar todo lo que he aprendido a lo largo del año, la forma en la que he ido progresando con el equipo para conseguir hacer una buena ejecución en carrera".

"Hoy finalmente sentí que pude juntarlo todo para tener una carrera muy fuerte. Al final, tuve la recompensa en los resultados, pero estoy más orgulloso de la carrera que de cualquier otra cosa".

Sainz terminó el año con 5,5 puntos de ventaja sobre su compañero Leclerc, con quien protagonizó una reñida pelea a lo largo de toda la temporada 2021 en su primer año juntos en Ferrari.

Leclerc solo pudo terminar décimo el domingo en Abu Dhabi después de verse atrapado por las varias batallas que hubo en la zona media, además de una pequeña excursión por la escapatoria después de que Max Verstappen saliese de boxes por delante de él.

"Básicamente me sorprendió", explicó Leclerc en referencia a su sorprendente salida de pista.

"No sé si fue el aire sucio de Max, él estaba un poco a la izquierda de la trazada, así que no sé qué pasó eso, pero me sorprendió mucho y tuve mucha suerte de no perder el coche por completo".

"Me las arreglé para recuperarlo y luego, básicamente, la parte trasera era un poco más inestable, así que comencé a tener problemas con los neumáticos y tuvimos que detenernos unas vueltas después".

"En la pelea con Yuki (Tsunoda) todo estuvo bien, fue una bonita batalla. No duró mucho, pero fue una bonita batalla, sí", concluyó el piloto monegasco de Ferrari.

Carlos Sainz en el GP de Abu Dhabi 2021 de F1:

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images