Un mejor coche hace que las estrategias de Ferrari en F1 luzcan más

Ferrari recibió multitud de elogios por sus acertadas decisiones estratégicas en el Gran Premio de Japón del pasado fin de semana, en el que Charles Leclerc hizo funcionar una arriesgada táctica de una parada para pasar del octavo al cuarto puesto.

Mientras tanto, Carlos Sainz fue capaz de aprovechar un segundo stint más largo con neumáticos medios, asegurándose de que tenía duros más nuevos en un stint final más corto para adelantar a cuatro coches y conseguir el tercer puesto.

Pero aunque Sainz reconoció que el departamento de estrategia de Ferrari ha dado pasos adelante en las últimas temporadas, cree que las mayores ganancias son simplemente el resultado de tener un ritmo de carrera mucho mejor y más consistente con su SF-24.

"Hemos hecho progresos en la estrategia en los últimos tres años, de forma progresiva, pero si ves un salto este año en la estrategia, es puramente por el coche", respondió Sainz cuando Motorsport.com le preguntó sobre las mejoras en la estrategia.

"Creo que simplemente tener un coche que te permite tener flexibilidad en la estrategia es algo que el año pasado no podíamos tener, así que estábamos encajonados y condenados a parar en ciertas vueltas".

Ferrari ha logrado avanzar en la solución de sus problemas de rendimiento en carrera del año pasado, y que hacían que Leclerc y Sainz a menudo fueran perdiendo con impotencia posiciones pese a haber salido delante.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz cree que esos problemas a menudo hacían que, independientemente de la estrategia elegida, Ferrari fuera incapaz de hacerla funcionar, por lo que recibió críticas de sus seguidores por su toma de decisiones.

Al mismo tiempo, es mucho más fácil hacer que una estrategia parezca brillante con un coche que no sólo es más rápido, sino que cuida mejor sus neumáticos y no castiga a los pilotos por forzar.

"No podíamos alargar stints. Teníamos tanta degradación que siempre parecía que la gente podía alargar y luego atacarnos con un neumático más duro", amplió Sainz.

"El año pasado no teníamos ninguna flexibilidad y no podíamos hacer nada sin correr, así que muchas veces parecía que no estábamos acertando con la estrategia".

"Pero cuando tienes un coche que va mejor con los neumáticos, dos pilotos que pueden apretar, el coche más a menudo y tienes esa flexibilidad extra, tu estrategia también parece mejor".