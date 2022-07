Sainz: "Entiendo a los que dicen que no puedo ganar el título"

Cargar el reproductor de audio

El inicio de la temporada 2022 no fue el mejor para Carlos Sainz, quien llegaba con muchas esperanzas después de firmar un gran estreno con los de rojo en el anterior curso, superando a su compañero Charles Leclerc y acabando como 'el mejor del resto' en la clasificación general.

Sin embargo, desde la primera carrera reconoció que no se encontraba cómodo con su monoplaza, un F1-75 muy rápido, pero bastante complicado de pilotar. En el otro lado del garaje comenzaron con buen pie, subiendo a lo más alto en Bahrein y luchando en paralelo con Max Verstappen en Arabia Saudí, además de otro triunfo en Australia.

Eso, sumado a los abandonos del madrileño en Melbourne e Imola por quedarse atascado en la grava, abrió una brecha casi inalcanzable en el mundial, pero poco a poco, Sainz fue adaptándose al coche de Maranello.

Y así fue como llegó su ansiada victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde se abrió una luz de esperanza en sus opciones casi remotas de ser campeón del mundo en 2022.

Quitarse la presión de encima con su primera pole position y su debut como ganador de una prueba en la máxima categoría del automovilismo fue lo mejor que le pudo pasar, aunque la rotura de su motor en Austria fue un duro varapalo que le ha dejado a expensas de lo que decida hacer Ferrari en las próximas estrategias.

El español ahora se encuentra a 37 puntos de Leclerc y a 75 del líder de la general, Max Verstappen, una distancia de tres grandes premios en la que Sainz no quiere pensar, ya que, como él mismo ha reconocido, hace mejores segundas partes del año.

"Hemos hecho un buen trabajo en los últimos fines de semana. Mónaco fue un poco el punto de inflexión, estábamos luchando por la pole position, al igual que en Bakú, mientras que en Canadá era por la victoria", dijo el español a los micrófonos de Sky Sports.

"No diría que estoy al cien por cien, creo que aún hay margen de mejora, como vimos en Silverstone", continuó. "Entiendo a los que dicen que no soy un piloto para ganar el título con Ferrari porque no ha sido el comienzo de temporada más fácil".

"Pero si observas con atención mis últimas cuatro o cinco campañas en la Fórmula 1, siempre he llegado a mi punto álgido en las segunda mitad, y he tenido segundas partes muy fuertes, así que vamos a esperar para ver qué sucede", sentenció el español de la escudería más laureada de la historia.

