Sainz, eliminado en Q2: "En la F1 no hay milagros"

De regreso de las vacaciones, el primer fin de semana de acción no está siendo nada sencillo para Carlos Sainz, ya que el viernes prácticamente no pudo rodar y el sábado por la mañana el rodaje también fue bastante limitado, lo que le lanzó a la clasificación prácticamente a ciegas.

Si bien rindió a un nivel similar al de su compañero Charles Leclerc, un problema con el tráfico en su última vuelta de la Q2 le hizo caer eliminado y este domingo tendrá que salir 11º.

Analizando su clasificación, el madrileño reconoció que no había sido su sesión más limipa: "El equilibrio ha sido complicado, el viento también, no es la pista más rápida para nosotros, eso está claro. Y sí, todas esas cosas se suman al problema con el tráfico en el sector 2 con Nico [Hulkenberg]".

"Estaba para llegar a la Q3, pero sí, tal vez fui optimista al salir tan poco tiempo de margen", añadió.

El hecho de no haber podido rodar prácticamente nada durante el fin de semana fue una gran losa para las posibilidades de Carlos Sainz, tal y como reconoció, ya que "en la Fórmula 1 no hay milagros".

"No es fácil después de la pausa [parón de verano], como he dicho, no hacer ninguna vuelta en FP1, FP2, FP3 e ir directamente a clasificación con un neumático blando y empujando al máximo. Creo que hice algunas vueltas buenas dadas las circunstancias, pero no fue suficiente".

"En este deporte no hay milagros, cuando te pierdes la segunda sesión de libres que fue la única en seco, donde sólo pude dar dos vueltas... Intentas todo para llegar a la Q3, pero el tráfico no ha ayudado y el coche este fin de semana tampoco es que sea muy fácil de pilotar ni muy rápido", dijo.

La diferencia de los Ferrari respecto a Red Bull y McLaren tampoco es una buena noticia para el equipo de Maranello, ya que esperaban estar mucho más cerca al menos a una vuelta.

"Las últimas carreras hemos estado a dos o cuatro décimas de McLaren y de Red Bull, dependiendo del circuito. Esperábamos estar a cuatro o cinco décimas, estar a nueve es mucho más de lo previsto y demuestra que tenemos una clara debilidad en estas curvas largas", concluyó.

