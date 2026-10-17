Fórmula 1 GP de Singapur

Sainz desafía su fama en la F1: "Me he convertido en un mejor clasificador"

Carlos Sainz asegura estar firmando una de sus mejores temporadas en clasificación de Fórmula 1 y explica el cambio que encontró en Williams en Bakú 2025 para mejorar su rendimiento a una vuelta.

Pol Hermoso

Publicado: 17 oct 2026, 17:37

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Hay etiquetas que, una vez colocadas, son difíciles de quitar. Y Carlos Sainz lleva buena parte de su carrera en la Fórmula 1 conviviendo con una de ellas: la de ser un piloto extraordinariamente competitivo los domingos, capaz de gestionar neumáticos, leer carreras y aprovechar oportunidades, pero sin esa velocidad pura a una vuelta que tradicionalmente se atribuye a los grandes especialistas de la clasificación.

Una percepción que el español nunca ha terminado de compartir y que, después de sus últimas actuaciones con Williams, empieza a cuestionar abiertamente.

Porque una cosa es no tener un coche para luchar por las primeras posiciones y otra muy distinta es no saber sacarle todo su potencial. Y ahí, precisamente, es donde Sainz considera que está marcando diferencias en 2026.

"En clasificación es verdad que estoy muy fuerte este año. Me alegra, porque en el pasado no he tenido fama de ser buen piloto a una vuelta, o tan bueno como otros, pero yo siempre me he sentido cómodo en clasificación", reconoció durante el Gran Premio de Malasia.

Una reflexión que ha reforzado tras el GP de Singapur, donde insistió en que atraviesa uno de sus mejores momentos como clasificador: "Estoy muy contento con cómo estoy rindiendo a una vuelta durante toda la temporada. Es uno de mis años más sólidos a una vuelta".

Y probablemente no sea casualidad. Durante sus cuatro temporadas en Ferrari, Sainz tuvo que medirse cada sábado con Charles Leclerc, considerado uno de los grandes especialistas de la parrilla cuando se trata de buscar el límite del monoplaza en una sola vuelta. Una comparación exigente que, aunque dejó actuaciones brillantes del español, también contribuyó a alimentar aquella percepción.

Su llegada a Williams en 2025 tampoco fue inmediata. Le costó adaptarse al coche y, durante los primeros meses, Alex Albon fue una referencia difícil de superar. Pero con el paso de las carreras aquella tendencia comenzó a cambiar, hasta encontrar en Bakú un punto de inflexión que el propio Sainz identifica como fundamental.

Bakú, el punto de inflexión de un Sainz que disfruta los sábados

"Desde Bakú 2025 encontré, junto al equipo, la manera de extraer algo más del coche en clasificación. Eso me ha hecho un mejor clasificador desde hace un año", explicó el madrileño.

Precisamente en aquella cita de Azerbaiyán logró una espectacular segunda posición en parrilla que terminaría convirtiendo en un podio el domingo. Y doce meses después, en el mismo escenario, consiguió meter al Williams en la Q3 por primera vez en 2026, clasificándose noveno.

El rendimiento de Sainz también ha empezado a destacar por su regularidad frente a Albon, en una temporada en la que las limitaciones del FW48 muchas veces impiden que sus esfuerzos se traduzcan en resultados llamativos. Una realidad especialmente frustrante para alguien acostumbrado a pelear por objetivos mucho más ambiciosos.

Sin embargo, el español encuentra en la clasificación una satisfacción que ahora mismo le cuesta experimentar durante las carreras.

"Disfruto esa parte del fin de semana porque probablemente es el momento en el que el piloto puede hacer más", aseguró.

"Luego, en la carrera, luchas rueda a rueda con una desventaja importante en cuanto a carga aerodinámica. En las salidas y primeras vueltas luchas contra coches que tienen mucha más carga, así que te sientes más limitado. A una vuelta depende de lo que puedas extraer tú del coche. Y para mí, hasta ahora, ha ido bien".

Y quizá esa sea la paradoja de su temporada. En uno de los años más complicados para Williams, Sainz siente que está alcanzando uno de sus mejores niveles individuales. Los resultados no siempre acompañan y las cámaras rara vez se detienen demasiado tiempo en una lucha por superar la Q1 o entrar en la Q2, pero eso no significa que el piloto esté rindiendo peor.

Durante años, su reputación se construyó alrededor de lo que era capaz de hacer los domingos. Ahora, a sus 32 años, Sainz quiere demostrar que también merece que se hable de sus sábados.

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