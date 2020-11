Sainz, 13º en Turquía: "Nos lo esperábamos, toca remontar mañana"

Las esperanzas de McLaren de asegurar un buen puesto en parrilla para la primera de las cuatro últimas batallas por el tercer escalón del campeonato de Constructores se diluyeron en el aguacero turco.

Desde que comenzó la Q1 en Istanbul Park, el MCL35 estuvo un paso por detrás de sus más directos rivales, y la pole de Stroll y el tercer puesto de Pérez ponen a Racing Point tres pasos por delante.

Sainz logró pasar de la eterna Q1 (pausada durante 43 minutos por el intenso chaparrón que comenzó a encharcar la pista a siete minutos del final) en 13ª posición, a tres décimas de Norris. Pero en la Q2 McLaren decidió salir con intermedios, dándose cuenta rápidamente de que la elección del resto de rivales –los neumáticos de lluvia extrema– era lo adecuado.

Aunque Norris y el madrileño entraron a boxes a cambiar de calzado, ya fue demasiado tarde, y ninguno logró meterse en el top 10 final (Norris a 0,667 de Ricciardo, 10º, y Sainz, a 1,2).

“Una clasificación muy rara, había muy poco agarre en pista, como habéis visto. Nos hemos pasado toda la clasificación intentando descifrar qué neumático era el correcto. Al final, me he dado cuenta a mitad de sesión que nos habíamos equivocado con el intermedio y cuando he puesto el de lluvia extrema he ido bastante mejor, pero no he logrado mejorar", comentó en Movistar + F1.

"Si pudiéramos haber dado una tercera vuelta, habría ido bastante más rápido. Pero bueno, es lo que hay. Es un error un poco de estrategia, pero también de no haber podio calentar el neumático tanto como nos hubiese gustado. Nunca en mi vida creo que me he quedado a seis segundos en agua".

De cara a la carrera del domingo, que se espera que sea sobre seco, Sainz deja claro que tendrán que ponerse en modo remontada y reconoce que desde el sábado por la mañana esperaban un resultado como el que han tenido.

"No hay nada que se pueda hacer ya con el setup hoy en día. Estamos preparados para mañana, ya vimos desde que montamos los duros el viernes que nos iba a costar calentar muchísimo los neumáticos este fin de semana, más que ha ningún equipo, y esperábamos que en lluvia fuera complicado. Nos esperábamos este resultado negativo tras la FP3 y hay que ver mañana si esta seco y podemos remontar un poco", aceptó.

Pero el resultado del español está en el aire, ya que los comisarios le citaron a declarar por haber podido molestar a Checo Pérez durante la Q2. Cuando se le preguntó al respecto, Sainz dejó claro que era imposible ver nada por detrás.

"No lo sé, no veo, no se ve, intentas salir de boxes y calentar neumáticos y espero que los comisarios tengan todo eso en cuenta, que ha sido una clasificación muy rara, fuera de lo normal, y que todo el mundo estábamos ahí intentando calentar neumáticos, con los retrovisores mojados… no se puede hacer nada", subrayó.

Más fotos de Sainz en Turquía