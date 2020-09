El piloto español no ocultó nunca que Mugello, sede del GP de la Toscana de Fórmula 1 2020, no iba a ser un paseo. Y así fue desde el viernes, donde los McLaren no encontraron el equilibrio necesario en sus monoplazas para estar entre los 10 mejores.

Este sábado, Sainz fue 12º en la FP3, con Norris, penúltimo. Pero a la hora de la verdad, en la clasificación, ambos encontraron un plus y lograron pasar a la Q2. El madrileño aún se metió en la Q3, tras eliminar a su compañero de equipo por 0,118 segundos.

En la ronda final, Sainz no pudo mejorar su 1:16.522 de la Q2, debido a la bandera amarilla final de Esteban Ocon y al juego de blandos usados de su primer intento. Saldrá 9º con los blandos y avisa de que el domingo no será nada sencillo.

"Tampoco es que hubiésemos ganado mucho sin la bandera amarilla. Ya habéis visto lo al límite que ha estado toda la clasificación, la Q3 y todo el fin de semana. De hecho, he probado algo diferente en el setup para la clasificación, porque veía que estábamos tan atrás que valía la pena arriesgar y probar así algo diferente. Ha funcionado para pasar a la Q3", comentó en los micrófonos de Movistar + F1.

"De todos modos, no creo que en la Q3 hubiese ganado mucho, pero sí me habría gustado sentir el coche al límite y ver si podría haber hecho un 1:16.3 o 1:16.4. Pero la verdad es que estoy contento, porque hoy no esperábamos estar ahí".

"Está siendo un fin de semana complicado para nosotros, porque derrapamos mucho. No podemos generar el agarre que otros coches sí generan en el sector 1, y sufrimos. Tom Stallard, mi ingeniero, ha hecho un gran trabajo esta tarde".

Sainz señala a los Renault (8º y 10º en parrilla) y a los Racing Point (6º y 7º) como rivales a temer.

"Ya habéis visto lo difícil que lo tenemos este fin de semana. Los dos Renault van mucho más rápido y los dos Racing Point, también. Pero en carrera puede ser otra cosa, aunque la verdad es que ayer el ritmo en tandas largas tampoco fue nada del otro mundo. Así que con la alegría de haber pasado a la Q3, porque sinceramente, no nos los esperábamos, pero también soy consciente de que mañana puede ser un día duro y que va a haber que pelear duro", concluyó.

