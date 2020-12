Sainz: "El circuito corto nos dará opciones y quiero aprovecharlas"

Carlos Sainz llega al GP de Sakhir de este fin de semana tras su segunda remontada consecutiva desde el 15º en parrilla, al quinto puesto final en el GP de Bahrein del domingo pasado.

El español esa ahora octavo en el Mundial, a un punto de Lando Norris y a 13 de Charles Leclerc, sexto. Pero el objetivo del madrileño es ayudar a McLaren a hacerse con ese tercer puesto en el Mundial de Constructores y para ello entendería que los de Woking llegaran incluso a usar las órdenes de equipo.

“Es posible, no me parecería raro y lo respetaría. Ya sabemos todos lo importante que es el tercer puesto en el campeonato para McLaren y eso está por encima de los intereses personales del piloto", comentó este jueves a medios españoles, entre los que estaba Motorsport.com.

"Aunque como piloto en ningún momento me gustaría que me parasen los pies, no me quedaría otra que entender y aceptar que el equipo nos quisiera frenar. A mí quedar una carrera por delante de Lando o no, con la cantidad de cosas que me han pasado este año y la cantidad de puntos que he perdido, me importa… pero a McLaren le importa más ese tercer puesto en Constructores".

La penúltima batalla de la atípica Fórmula 1 2020 entre McLaren, Racing Point, Renault y en menor medida Ferrari se librara en el circuito corto exterior de Sakhir, nuevo para la categoría.

“A mí la pista me parece diferente, las curvas que hay tampoco es que sean súper interesantes ni nada del otro mundo, pero el hecho de que sea tan corta la hace interesante. Seguro que nos va a ofrecer oportunidades y quiero estar ahí el primero para aprovecharlas", comentó sobre el trazado del GP de Sakhir.

"Va a haber muchas cosas a las que nos tendremos que adaptar, como el tráfico, las baterías, el rebufo, el DRS… seguro que es un buen experimento para la F1. Por lo tanto, lo apoyo, porque de vez en cuando es bueno probar cosas diferentes y creo que aunque no tenga nada especial salvo que es corto y tiene tres rectas largas, es una buena opción".

Cuando la Fórmula 1 anunció que correría dos fines de semana seguidos en Bahrein al reestructurar su calendario, se llegó a etiquetar el trazado alternativo como "óvalo", pero Sainz deja claro que nada más lejano a la realidad.

“No va a ser un óvalo, ni como la Indy. Hay unas cuantas curvas seguidas que son más cerradas de lo que todos pensábamos. Creíamos que entre la curva 3 y 4 iba a ser una recta, pero hay una chicane y una frenada en apoyo en la que sentiremos el aire sucio y va a ser difícil seguir al de delante", avisa.

"Si consigues mantenerte cerca en esa, luego puedes tener la oportunidad de devolver el adelantamiento en la salida de la curva 10. Es interesante, porque el segundo sector del circuito va a tener su complicación, hay que ser fuertes ahí, porque es el único donde puedes abrir hueco o mantenerte cerca del coche de delante. El resto, son todo rectas y DRS".

Cuando se le preguntó por si ve posible que un piloto que se estrena este fin de semana con un coche nuevo pueda llegar a ganar la carrera –George Russell, con Mercedes–, lo tuvo claro.

“Sí, y más si es un Mercedes. Es que yo creo que hay respuesta que son muy claras y no hace falta enrollarse", apuntó.

