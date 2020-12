El piloto español de McLaren logró sobreponerse a un MCL35 que no parece lucir especialmente en el circuito corto de Sakhir. Después de no haber podido pasar del 10º (FP2 y FP3) en los libres, se coló en la Q3 con holgura y marcó el octavo mejor registro de la ronda final de la clasificación (Norris quedó eliminado en Q1, 15º).

Sainz tiró de una estrategia inesperada al completar el primer intento de Q1 con los duros (blancos) de Pirelli y logró reservarse así un juego de blandas para las siguientes rondas. Aun así, no pudo mejorar en la Q3 definitiva, con algunos daños en sus bargeboards.

“Esto es un poco la guerra en este circuito. Cada vez que vuelves a boxes, tienes algo roto o algo colgando. Pero es lo que hay, para lo lento que hemos sido todo el fin de semana.... En la clasificación, con un poco de intuición y viendo cómo se iba desarrollando el fin de semana, he decidido utilizar un juego de duros para calentar y para estar seguro de que pasaba la Q1 con un solo juego de blandas", explicó Sainz a Movistar + F1.

"Quería retrasar el intento con los blandos lo máximo posible para aprovechar la evolución de la pista y tenerlo como referencia para ver cómo se sentía el coche. Eso me ha permitido usar dos blandos en la Q2, que al final no me ha hecho falta, porque he cogido un buen rebufo en el primer intento y eso me ha permitido pasar a Q3 solo con eso".

Sainz mejoró seis décimas de la Q1 a la Q2, pero en la última ronda empeoró dos décimas. El madrileño deja claro que la falta de ese rebufo que si tuvo en la segunda ronda fue la clave.

"Me he encontrado con dos juegos semi-nuevos de blandos para conseguir el tiempo en la última ronda, pero ya sin rebufo se ha demostrado un poco dónde está el coche", subrayó.

Cuando se le recordó que había logrado el mejor registro del primer sector este sábado, Sainz le restó importancia y señaló las circunstancias.

"Fue por el rebufo, porque te aseguro que el coche no está para hace récords de ningún sector este fin de semana. Ha sido un poco la picaresca de los rebufos, los outlaps; ha habido que tirar de otras cosas más que de coche y talento hoy, de truquillos", apuntó.

En cuanto a sus opciones para la carrera desde la cuarta línea de parrilla, Sainz dejó claro que les tocará sufrir este domingo en Sakhir.

"Se va a complicar. Lo único es que tenemos dos juegos de medios para la carrera, que es lo correcto. Si me dices antes de la clasificación que iba a pasar a la Q3, que lo iba a hacer 8º y que me guardaría esos dos juegos, habría firmado enseguida", apuntó.

"Ha sido lo máximo que se podía lograr hoy. Es un buen día para nosotros porque después de la FP3 nos veíamos el 12º y el 13º, y no estamos tan mal. Quizás mañana haya que mirar más el retrovisor que hacia delante por una vez, pero es lo que hay e intentaremos lucharlo", concluyó el madrileño de McLaren.

