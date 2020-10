Sainz, contento, pero a ciegas tras la clasificación de Portugal

El piloto español de McLaren sacó el máximo partido de un MCL35 que sufrió con las condiciones ventosas y del asfalto del circuito del Algarve, en Portimao.

Sainz, que fue séptimo en los libres 3, pasó como 11º la Q1, a 0,080 segundos de su compañero de equipo, Lando Norris. El madrileño bajó cinco décimas su tiempo en Q2, para pasar como el quinto mejor a la Q3 y tras clasificar con los blandos.

Ya en la última ronda, con un solo juego de blandos disponible, McLaren optó por hacer los dos intentos con ellos, pero Sainz no pudo mejorar su registro y marcó un tiempo cuatro décimas más lento que el de Q2. Saldrá séptimo y por la zona limpia el domingo en el GP de Portugal.

"Contentos, porque el coche todo el fin de semana ha ido mejor que en Nürburgring. Hemos encontrado todos los problemas que tuvimos. Luego, la clasificación ha sido muy complicada, se ha levantado mucho viento y cada vez fui más lento de la Q1 a la Q3… Iba mejorando en el úlitmo intento de la Q3, pero no he conseguido mejorar en el último sector", explicó el madrileño en los micrófonos de Movistar + F1.

"Pero estoy contento. Séptimos y en el lado limpio, que espero que sea una ventaja aquí. Además, mañana estará nublado, puede llegar la lluvia, viento... puede ser un día diferente".

Sobre la necesidad de dar con la estrategia correcta en cuanto al rendimiento de las Pirelli en Portimao, Sainz deja claro que fue un auténtico rompecabezas y que el viento lastró su rendimiento.

"Era un puzzle, no sabíamos muy bien qué hacer. Hemos estado experimentado desde los libres haciendo una vuelta de preparación y luego, para la Q3, hemos decidido hacer dos vueltas rápidas con el nuevo, en lugar de una con el usado y otra con el nuevo. Pero es que llegan las rachas de viento y te cambian el equilibrio del coche, sobre todo el McLaren, que es un noche que le cuesta en estas condiciones. Los neumáticos complicados, pero hemos logrado entenderlos al final", comentó.

Sainz subrayó también que llegan a ciegas a la carrera, después de que la FP2 del viernes se viera interrumpida por dos banderas rojas que quitaron en torno a media hora de rodaje a los pilotos.

"Ni idea, no hemos hecho ritmo de carrera, no sabemos degradaciones, graining, ni nada. Con las banderas rojas del viernes no pudimos probar nada. Vamos a ciegas", comentó.

"Del circuito me gustan mucho las curvas, la geometría de las curvas, son muy diferentes, pero no me gusta el asfalto. Creo que esta demasiado nuevo y crea una sensación rara con el coche, pero igual dentro de cinco o seis meses cuando se vaya el betún puede ser un circuitazo".

