Sainz enfría las expectativas con el nuevo Williams: "Nos costará salir de Q1"

Williams llega a Bakú con uno de los fines de semana marcados en rojo desde hace meses, pero Carlos Sainz no quiere que nadie espere milagros. La escudería británica estrenará una importante evolución del FW48 en el Gran Premio de Azerbaiyán y, aunque el español espera que confirme que el desarrollo va finalmente en la dirección correcta, advirtió de que incluso con todas las novedades podrían seguir sufriendo simplemente para superar la Q1.

Las expectativas alrededor del paquete son inevitables después de una primera mitad de temporada especialmente complicada para Williams. Sin embargo, para Sainz, el verdadero examen de Bakú no estará tanto en cuánto tiempo por vuelta aparezca de repente, sino en comprobar que las herramientas del equipo funcionan y que existe una dirección clara sobre la que construir.

Y eso obliga también a poner en perspectiva lo que puede conseguir Williams este mismo fin de semana. "Este año soy realista. Incluso con todas las mejoras, todavía nos va a costar salir de la Q1 y nos va a costar estar en la parte alta de la Q2", reconoció Sainz este miércoles en Bakú.

Una afirmación contundente teniendo en cuenta que Williams lleva tiempo esperando esta evolución. Pero el madrileño insiste en que el déficit acumulado es demasiado grande como para pensar que una única actualización pueda transformar de golpe el panorama.

"Al menos dará motivación al equipo saber que estamos avanzando y que, si el paso va en la dirección correcta y ofrece lo que tenemos en el túnel de viento y en nuestras simulaciones, entonces tendremos un camino y una dirección que seguir de cara al próximo año", explicó.

Sainz utiliza el pasado Gran Premio de España como ejemplo perfecto de hasta dónde habían llegado los problemas del FW48. Madrid fue, según él, prácticamente el punto más bajo posible para Williams.

"Creo que probablemente en Madrid tocamos fondo, lo más abajo que puedes estar en un circuito con Williams, porque estábamos a más de tres segundos del ritmo y a más de un segundo y medio de los mejores equipos de la zona media", señaló.

"Se llega a un punto en el que, obviamente, toda la falta de desarrollo del año se había ido acumulando hasta entonces".

Por eso, más que hablar de una revolución, Sainz define lo que Williams estrena ahora en Bakú casi como una recuperación del terreno que debería haber recorrido mucho antes.

"Ahora traemos algo que está más en línea con lo que deberíamos haber tenido al comienzo del año. Pero sigue siendo lo que deberíamos haber tenido al inicio, no en la carrera 14 o 15 de la temporada".

Una frase que resume buena parte de la situación del equipo. Mientras sus rivales también han seguido desarrollando sus monoplazas, Williams ha tenido que dedicar buena parte de sus esfuerzos a corregir problemas que arrastraba desde el invierno. Por eso, ni siquiera un salto importante este fin de semana permitiría concluir que el FW48 está definitivamente curado.

Sainz pone cifras al déficit de Williams antes de Bakú

Sainz pone números al asunto. Si en un circuito como Madrid Williams estaba alrededor de un segundo y medio por detrás de la referencia de la zona media, sabe perfectamente que las piezas que llegan a Azerbaiyán no van a recuperar semejante diferencia de una vez.

"Sé que en una pista como Madrid estábamos a un segundo y medio del líder de la zona media y sé que no traemos un segundo y medio a Bakú, así que no será una decepción porque soy realista y sé con qué números estamos jugando".

Bakú, además, podría esconder parcialmente algunas de las debilidades del FW48. Sainz recuerda otros circuitos en los que las características de la pista permitieron a Williams mostrarse algo más competitivo, como Miami, Montreal, Mónaco o Monza.

"Bakú podría ser una buena pista para nosotros en general, como lo fueron Miami, Montreal, quizá Mónaco o Monza. En Monza estuvimos más cerca que en Madrid".

Pero también lanza una advertencia de cara a lo que vendrá después.

"Eso no quita que cuando volvamos a un circuito como Austin o Malasia volveremos a sufrir más que aquí".

Así que Williams no llega a Bakú buscando una transformación instantánea. El objetivo es más modesto, pero posiblemente también más importante para su futuro: comprobar que lo que dice el túnel de viento se reproduce en la pista. Porque para Sainz, después de tocar fondo en Madrid, el primer éxito del nuevo Williams no será necesariamente aparecer de repente luchando por muchos puntos. Será demostrar que, por fin, el camino elegido es el correcto.