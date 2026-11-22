Declaraciones

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Un 'estratégico' Sainz explica cómo sacó oro en su carrera 250 en F1

Carlos Sainz se mostró feliz y orgulloso de lo logrado en el GP de Las Vegas: en su carrera 250, salió 20º y terminó octavo.

Jose Carlos de Celis

Editado: 22 nov 2026, 7:15

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Carlos Sainz, Williams

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El GP de Las Vegas 2026 de F1 quizás resume la carrera de Carlos Sainz en la categoría reina: mientras otros se llevaban los focos, el madrileño tiraba de inteligencia para conseguir un gran resultado, el mejor del año.

El de Williams partía 20º, y ya en la salida se acercó al top 10. Explicando cómo fue el inicio, defendió que era algo habitual este curso, y que sabía de antemano que tenía que atacar: "Sí, fue una gran salida. Bastante como todo el año, para ser sincero. Sin duda ha sido uno de mis mayores puntos fuertes este año. Sabía hoy que tenía que ser muy agresivo en la vuelta 1 para intentar ganar tantas posiciones como fuera posible y luego meterme en el grupo adecuado y empezar a jugar con el despliegue y los rebufos. Hice exactamente eso".

Y continuando sobre cómo gestionó la prueba, explicó: "Luego fueron 50 vueltas de clasificación para mantenerme cerca de coches que fueron más rápidos que yo toda la carrera. Pero siendo estratégico, eligiendo mis batallas y eligiendo mis momentos para ser agresivo, logré mantenerme dentro de esos coches que eran más rápidos y logré sacar de ahí un octavo puesto en la última vuelta, lo cual fue genial para nosotros porque ha sido un año duro para el equipo".

En Las Vegas han vuelto las carreras 'yo-yó', de las que se habló mucho al inicio de este reglamento 2026, y sobre si lo disfrutó o no, comentó: "Creo que fue muy estratégico, me recordó un poco a una carrera de karts con una recta larga en la que necesitas jugar con los rebufos y en este caso con la batería. Me gustan las carreras estratégicas, me gusta cuando tienes que pensar un poco fuera de lo convencional para sacar un resultado de ello y hoy hicimos exactamente eso. Muy contento, muy orgulloso".

George Russell había explicado que con el despliegue de energía, lo que ocurría era que se adelantaba y luego se quedaba sin armas para defenderse y por tanto volvía a perder la posición. Respecto a cómo encontró bien el equilibrio en eso, dijo: "En mi opinión, simplemente evaluando al rival que tienes delante y dónde lo está usando e intentar ser un poco más listo que él con el uso de energía".

"Quizá darte a ti mismo una vuelta o dos de margen para estudiar dónde son más fuertes, dónde son más débiles. Para ser sincero, conmigo es un poco más sencillo porque simplemente voy más lento en cada curva y era más rápido en cada recta. Para mí fueron simplemente vueltas de clasificación, intentando no perder tanto tiempo en las curvas, que lo estaba perdiendo, y luego usar mi batería siempre que veía a los coches de delante defendiéndose entre ellos y metiéndose en luchas. Estratégico, como dije, un resultado y una carrera muy fuertes en mi 250º gran premio, lo que es un gran fin de semana".

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sainz admite que pese a la diversión, también fue tenso, porque tuvo que sacar el máximo en cada vuelta: "Sí, me divertí hoy, pero al mismo tiempo fue muy estresante para mí porque cuando no tienes el ritmo en las curvas simplemente tienes que, como dije, hacer vueltas de clasificación durante 50 vueltas, y es incómodo".

"Cada punto de frenada, cada liberación del freno, cada zona de tracción, acercándote al muro. Cuando no tienes el ritmo en las curvas como no lo tenemos este año, para mí fue estresante, pero luego cómodo ver que éramos rápidos en las rectas este fin de semana, lo cual es algo bueno. Para ser sincero, fue una carrera dura para mí, pero un resultado disfrutable".

Por último, mientras se generó un debate sobre si esta fue una buena carrera (con récord de adelantamientos) o no, ya que se consideraron muy artificiales, Sainz dio su opinión: "Creo que fue un buen día para la Fórmula 1. Creo que todo el mundo disfrutó, así que no hay necesidad de buscarle un lado malo. Fue simplemente una buena carrera para la Fórmula 1 y creo que todos disfrutamos de eso".

¿Y tú qué piensas? Te queremos escuchar:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Russell explica su accidente en Las Vegas: "No me arrepiento de nada"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





F1 en DIRECTO: ¡sigue la CARRERA del GP de LAS VEGAS! (Con Live Timing)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



38 min



F1 en DIRECTO: ¡sigue la CARRERA del GP de LAS VEGAS! (Con Live Timing)





Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)





El Aston Martin - Honda, a más de un segundo de la Q2 en Las Vegas: "Lo esperábamos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



13 h



El Aston Martin - Honda, a más de un segundo de la Q2 en Las Vegas: "Lo esperábamos"

Más de

Carlos Sainz





Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



46 min



Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo





Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones





Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Verstappen resiste y gana en la locura de Las Vegas; Russell tira el subcampeonato

Más de

Williams





A que hora fue la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 h



A que hora fue la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!





Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado





Sainz, a por la remontada en Las Vegas: "Seré agresivo; desde Bakú que no íbamos tan rápidos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 d



Sainz, a por la remontada en Las Vegas: "Seré agresivo; desde Bakú que no íbamos tan rápidos"

Últimas noticias





Un 'estratégico' Sainz explica cómo sacó oro en su carrera 250 en F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 min



Un 'estratégico' Sainz explica cómo sacó oro en su carrera 250 en F1





WSK | Sigue la RETRANSMISIÓN EN DIRECTO de la Final Cup desde Lonato



Karting



Kart Karting 17 min



WSK | Sigue la RETRANSMISIÓN EN DIRECTO de la Final Cup desde Lonato





Russell explica su accidente en Las Vegas: "No me arrepiento de nada"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



28 min



Russell explica su accidente en Las Vegas: "No me arrepiento de nada"





Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



46 min



Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse