Sainz: "Estoy emocionado por salir atrás; no hay nada que perder"

Carlos Sainz llega al GP de Turquía, 16ª cita de la Fórmula 1 2021, después de su gran podio en Rusia, en una carrera de auténtica locura donde el español logró sobreponerse al aguacero final y acertar con la estrategia.

El madrileño, que ya suma tres top 3 con Ferrari, es sexto en la general del campeonato, a solo 7,5 puntos del top 5 y con 8,5 de ventaja sobre su compañero, Charles Leclerc.

Cuando se le preguntó este jueves, en Estambul, por la importancia que tiene su podio en Sochi, el español dejó claro: "Es importante. Creo que en esta segunda mitad de la temporada era importante conseguir un buen resultado. Las tres primeras carreras fueron buenas, pero no fueron nada especial, y esperaba dar un paso en la segunda mitad, y este podio confirma ese paso que se ha dado en la comprensión del coche y el rendimiento a lo largo de la temporada, a medida que me acostumbro más a este nuevo entorno".

"Fue un buen fin de semana en general: la clasificación, clavando una vuelta cuando contaba; la salida, clavándola y liderando la carrera, y luego clavando la estrategia y la gestión de los neumáticos para llegar a meta tercero. Fue un fin de semana bien ejecutado que sin duda me da buenas vibraciones de cara al último tercio de la temporada".

El español penalizará en la parrilla del próximo domingo, después de que Ferrari decidiera cambiarle su unidad de potencia a principios de semana para instalar la nueva versión que Leclerc estrenó en Rusia.

"En realidad no me sienta mal. Es decir, llego a un fin de semana con una nueva unidad de potencia, que espero que aporte un poco de rendimiento y un poco de desarrollo al equipo. Así que no puedo estar decepcionado con eso", subrayó Sainz.

"Obviamente, pagas el precio de tener que empezar último, pero tengo un buen historial de empezar ahí y remontar en estos últimos años. Así que estoy un poco emocionado porque el enfoque será principalmente la preparación de la carrera, asegurándome de que el coche está bien configurado para los diferentes compuestos y las diferentes condiciones que tenemos en la carrera con alto nivel de combustible, etc".

"Está bien también tener un fin de semana diferente de vez en cuando y un enfoque diferente y lo encuentro realmente emocionante y sin nada que perder. Lo peor sería no terminar, y yo salgo último, así que no hay nada que perder y arriesgaré un poco más".

Sainz quiso subrayar que las opciones de adelantar estarán condicionadas por la situación de la pista, que en 2020 provocó un auténtico quebradero de cabeza a equipos y pilotos con su escaso agarre.

"El año pasado había poco agarre y era especialmente difícil rodar con los intermedios. Cuando estabas detrás de otro coche era muy, muy difícil mantenerse cerca. En el pasado ha demostrado ser una pista en la que, en condiciones normales, es posible adelantar, pero creo que vamos a depender completamente de las condiciones y de cómo se comporte el asfalto este año", apuntó.

"Creo que todos esperamos que sea mejor que el año pasado. Sería toda una sorpresa tener las mismas condiciones. En 2020 fue muy difícil también entender por qué el agarre era tan bajo, hasta el punto que en carrera éramos más rápidos con el neumático intermedio, que con slick. Así que va a ser interesante. Creo que todos esperamos que el agarre sea mejor, cuánto mejor, esa es otra cuestión".

"Si es como Barcelona o Silverstone, con niveles de agarre realmente altos, entonces debería ser bastante emocionante, porque el desgaste de los neumáticos podría ser un problema. Así que tal vez para mi interés personal, si suceden cosas lo más extremas posible puede haber más oportunidades para mí".