El gran paquete de Williams convence a Sainz, pero avisa: "No hay grandes sorpresas"

Carlos Sainz llevaba meses esperando este Williams y su primera conclusión después de probarlo en Bakú fue positiva, aunque sin milagros. El FW48 es más rápido con el enorme paquete de novedades estrenado en Azerbaiyán, pero el español dejó claro tras los entrenamientos del jueves que el agujero del que parte el equipo sigue siendo demasiado grande como para pensar que una sola actualización vaya a cambiar por completo su temporada.

Y eso que su primera jornada con el coche prácticamente nuevo tampoco fue precisamente limpia. Sainz perdió tiempo en la FP1 después de que uno de sus frenos llegase a incendiarse al entrar en boxes, un incidente que tuvo un origen bastante menos evidente de lo que parecía desde fuera.

"En realidad, el problema vino de un fallo con la radio. Perdimos la comunicación y, cuando entré en boxes, los mecánicos no estaban preparados para que entrase porque no teníamos radio. Por eso los frenos se incendiaron", explicó el madrileño.

El incidente, unido a algún contratiempo adicional, le hizo perder kilómetros tanto en la primera como en la segunda sesión en un circuito donde acumular vueltas es especialmente importante. Pero las pocas que pudo completar fueron suficientes para notar algo diferente.

"Cuando estuve en pista, tanto en la FP1 como en la FP2, sentí que era un paso adelante y conseguimos ser más competitivos que en los últimos fines de semana", aseguró.

Williams ha llevado a Bakú su mayor transformación de la temporada, con un chasis notablemente aligerado y numerosos cambios aerodinámicos en un paquete que James Vowles llegó a describir meses atrás como un coche "casi completamente nuevo".

Pero precisamente Sainz ya había enfriado las expectativas antes de salir a pista. El español considera que esta versión del FW48 está más cerca del nivel con el que Williams debería haber comenzado la temporada que de representar un salto capaz de colocarles inmediatamente en la pelea habitual por los puntos.

"El coche se siente un poco más rápido, definitivamente. Pero estábamos tan lejos que, aunque hayamos traído una actualización tan grande, todavía parece que estamos recuperando mucho terreno", reconoció tras la FP2.

"No hay grandes sorpresas en términos de ritmo, como ya prometí. Es un paso adelante. Pero si queremos pasos más grandes, tendremos que esperar al año que viene".

Sainz pone la Q2 como objetivo de Williams en Bakú

La tabla de tiempos tampoco invitó todavía a lanzar las campanas al vuelo. Sainz terminó 17º en la FP2, justo por detrás de su compañero Alex Albon, aunque una jornada interrumpida y los diferentes programas impiden tomar esas posiciones como una fotografía definitiva del potencial del nuevo paquete.

Por eso, el objetivo para la clasificación del viernes sigue siendo bastante más modesto de lo que podría sugerir el tamaño de la actualización.

"Quizás podamos intentar entrar en Q2 con un poco más de facilidad y ver si podemos luchar con algunos coches allí", explicó Sainz. "Pero va a ser difícil".

Después de varios grandes premios en los que Williams ha llegado a quedarse atrapado en la Q1 y a pelear incluso por detrás de Aston Martin, el español cree que simplemente volver a mezclarse con regularidad en esa batalla ya representaría un avance.

"Venimos de algunas carreras en las que caíamos con un coche en Q1 e incluso estábamos por detrás de Aston Martin algunas veces. Así que un gran paso ya sería estar peleando alrededor de la Q2".

No es todavía el Williams que Sainz quiere. Pero, por primera vez en un tiempo, al menos parece haberse acercado algo a él.