Sainz, decepcionado y sorprendido con el paso atrás de McLaren

Solo cinco días después de una gran remontada desde el 15º al 5º lugar en el GP de Bahrein, Sainz arrancó la penúltima cita del año con problemas para llegar al top 10 en las dos primeras sesiones de libres.

Sin mucho ritmo, fue 13º en la FP1, y 10º en una FP2 donde ambos McLaren tuvieron problemas de fiabilidad. "Ha sido una jornada difícil para nosotros, sobre todo porque hemos perdido bastante rendimiento con respecto al fin de semana pasado", resumió el madrileño. "Se ha levantado viento, ha cambiado la dirección, ha estado más racheado, ha cambiado el circuito y de repente nos cuesta más ir rápidos".

"Por la tarde fue un poco mejor, pero estoy sorprendido de cuánto rendimiento hemos perdido de un fin de semana a otro", comentó Sainz.

El #55 no ocultó la sorpresa y también la decepción de haber dado un paso atrás tan evidente en un circuito que, si bien ha cambiado la configuración y solo mantiene alguna curva, comparte similares condiciones respecto al fin de semana anterior.

"Estamos sufriendo para conseguir el equilibrio correcto en el coche. Es preocupante, porque han pasado cuatro días o cinco desde la última carrera, donde fuimos muy fuertes. Quizás un par de cambios en la pista, la dirección del viento también... no estamos donde queremos realmente. Un poco sorprendido, un poco decepcionante para ser sincero, pero espero que podamos mejorar esta noche".

"La F1 tiene este tipo de sorpresas, necesitamos encontrar la manera de lograr más rendimiento".

Sainz no habló de los problemas que sufrió su equipo en ambos coches, y dijo que no son algo preocupante: "La frustración no viene por los fallos de fiabilidad, sino por la pérdida de rendimiento del pasado fin de semana a este".

"En materia de cinco días, con la diferente configuración de pista y la dirección del viento, hemos perdido mucho. De estar en el top 5 a quedarnos a sufrir para estar en el top 10. Es sorprendente, decepcionante, pero por otro lado hay una noche por delante para encontrar cómo lograr esas décimas".

Más allá del rendimiento en su monoplaza, la mayoría de pilotos hablaron de la posible situación que se puede dar en la clasificación. El trazado exterior de Bahrein que la F1 usa para el GP de Sakhir es muy corto (apenas 55 segundos) y rápido, lo que provoca que pilotos que vayan en vuelta de regreso a boxes o vuelta de salida molesten a quienes van en un giro rápido.

Se vio en la FP2 y se vio en la Fórmula 2, donde el líder Mick Schumacher sufrió un accidente esquivando rivales en el intenso tráfico que se encontró.

"Creo que hablaremos de ello en la reunión de los pilotos. Necesitamos encontrar el camino de que sea más seguro y menos peligroso, porque de momento estamos en el límite del peligro."

"Yo he dado a la FIA un par de ideas para mejorar la situación en el segundo sector, así que esperemos que sigamos mejorando, porque de momento puede ser peligroso".

"Es una zona complicada. Será un desafío gestionar el tráfico y puede ser peligroso, creo que hay algunas ideas, y que los pilotos tenemos que juntarnos y hacerle más fácil a la FIA la situación en el sector 2, pero tenemos que encontrar la solución porque de momento estamos en el límite".

