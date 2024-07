Sainz lamenta la mala salida: "Podría haber acabado tercero o cuarto"

Carlos Sainz salía cuarto después de una gran clasificación y tenía como objetivo luchar por el podio, pero una mala salida que le hizo caer hasta el séptimo puesto condicionó su carrera y tuvo que conformarse finalmente con la sexta posición.

Hablando sobre esa salida nada más bajar de su Ferrari, el piloto madrileño reconoció que no sabía al 100% lo que había sucedido y aseguró que lo investigaría junto a sus ingenieros.

"No lo sé, nada más tirar el embrague me han resbalado las ruedas mucho y no he traccionado y eso pues me ha hecho perder un par de posiciones tenemos que ver si ha sido error mío que he tirado el embrague en la posición incorrecta o simplemente hemos calculado mal donde el grip que había hoy y me ha costado la salida. Ahora lo veremos con los ingenieros".

"Creo que hoy se podría haber acabado tercero o cuarto con una buena salida, pero también es verdad que el primer stint no he tenido el mejor de los ritmos y hay que analizar el porqué", añadió.

Si bien Sainz acabó sexto, su compañero, Charles Leclerc, terminó cuarto a menos de cinco segundos del podio, lo que podría considerarse como un paso adelante después de varios fines de semana complicados para Ferrari, aunque el español prefiere ser precavido.

"Bueno, está claro que el resultado final está muy dictaminado por la salida como preveíamos, el que ha pasado tercero o cuarto después de la primera curva es el que ha terminado tercero o cuarto y nada, habrá que analizar el que podíamos haber hecho mejor en la salida".

"El ritmo de carrera en el primer stint después de haber tenido que pasar a Fernando Alonso y gastar mucho los neumáticos [no ha sido el mejor], a partir de ahí pues se me han escapado un poco los de adelante y luego he podido volver con buen ritmo al final, pero ya era demasiado tarde".

Ferrari pudo luchar con Red Bull y Mercedes en Hungría, pero ahora la referencia ha cambiado.

"Hay que analizar todo, porque obviamente las referencias ahora son los McLaren, no el podio. El podio creo que ha estado comprometido por Max, que no sé qué le ha pasado hoy, porque no estaba con los McLaren, estaba en nuestra carrera en vez de ir con los McLaren", concluyó el madrileño.

