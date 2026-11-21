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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Sainz, a por la remontada en Las Vegas: "Seré agresivo; desde Bakú que no íbamos tan rápidos"

Carlos Sainz fue 14º en la clasificación de Las Vegas y saldrá 20º por su sanción. El piloto de Williams ve al coche más competitivo que en las últimas carreras y promete atacar desde el fondo.

Pol Hermoso

Editado: 21 nov 2026, 6:05

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Justo el fin de semana en que el Williams vuelve a darle motivos para atacar, Carlos Sainz tendrá que hacerlo desde la penúltima fila. El español fue 14º en la clasificación del GP de Las Vegas y saldrá 20º tras aplicarse las sanciones. Le fastidian las dos décimas que se dejó en la última vuelta, pero se baja del coche con una sensación que echaba de menos. Por fin tenía ritmo para pelear.

Sainz había puesto el Williams noveno provisional en la Q1 con un 1:35.588 y pasó el corte con margen. En la Q2, donde cada décima cambiaba varias posiciones, probó algo distinto para el último intento y la jugada le salió al revés. Acabó justo por detrás del Audi de Nico Hulkenberg, un coche al que había batido en la primera ronda.

"Algo hemos inventado ahí al final de la quali que no nos ha ido muy bien. Hemos perdido un poco de batería en la vuelta buena", explicó Sainz. El madrileño cree que ahí se le escapó la posición con el Audi. "Una pena esas últimas dos decimitas que nos hemos dejado".

El 14º tampoco cuenta todo lo que hizo Williams en Las Vegas. Los dos coches pasaron a la Q2 y Sainz, que lleva todo el año sacando vueltas que la tabla apenas premia, pudo resolver el primer corte sin esperar a que acabaran los demás. Ya venía cómodo desde los Libres 3, después de probar "cosas diferentes este fin de semana con el coche". De ahí que, incluso con el sabor de esa última vuelta, se quedara "contento por otra buena quali".

Desde el 20º, Sainz promete atacar

"Quizás desde Bakú no íbamos tan rápido", dijo al valorar el ritmo del fin de semana. La sanción de diez puestos le manda al 20º una vez aplicadas las demás penalizaciones, así que le tocará ver cuánto de esa mejoría puede aprovechar entre el tráfico."Mañana intentaré ser un poco más agresivo, ir hacia adelante y ver qué podemos hacer".

Cuando le preguntaron hasta dónde podía remontar, Sainz puso el listón donde lo había dejado el crono. "Como habéis visto, tenemos un coche para acabar el 13. Así que tampoco, por muy bien que salga y muy rápido que vayamos, no espero milagros. Pero si pasan cosas en carrera, pues espero poder aprovechar".

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