Sainz se lamenta: "Ha sido una vuelta al límite... sin rebufo"

Carlos Sainz afrontaba la clasificación del Gran Premio de Italia 2022 de la Fórmula 1 con un sabor un tanto agridulce, ya que después de un viernes muy competitivo era consciente de que tenía un monoplaza realmente capaz de pelear por la pole position, pero a su vez, sabía también que no podría salir desde la primera fila debido a su penalización.

El piloto español recibió una sanción de 25 posiciones para la parrilla de salida de la carrera del domingo en Monza después de cambiar algunos elementos en su unidad de potencia y también sustituir la caja de cambios, lo que le obligaba a salir desde el fondo (18º).

Sin embargo, el madrileño lo dio todo en la clasificación y luchó de tú a tú con Max Verstappen y Charles Leclerc por llevarse el mejor tiempo del sábado delante de los tifosi. Finalmente, el monegasco consiguió la pole con un 1:20.161, que fue 0.268 segundos más rápido que el crono de un Sainz que acabó tercero al término de la Q3.

Nada más bajar de su monoplaza y sabiendo que mañana saldrá desde el final de la parrilla pese a haber marcado el tercer mejor crono de la jornada, el #55 se mostró contento con el rendimiento, pero lamentó no haber tenido un rebufo al final de la Q3 para conseguir la pole en su "vuelta al límite" al final de la sesión clasificatoria.

"Ha sido una buena clasificación, aunque he tenido problemas para encontrar un rebufo al final. He ralentizado un poco antes de empezar la vuelta para ver si Lando [Norris] me adelantaba, pero ha sido inteligente y no lo ha hecho, lo que es una pena, porque mi vuelta de 1:20.4 la he tenido que completar sin rebufo y eso aquí cuesta bastante tiempo".

"Ha sido una vuelta al límite, todo lo que perdía en las rectas lo tenía que recuperar en las curvas y aún así he mejorado mi primer giro de la Q3 por bastante, lo que quiere decir que he empujado mucho en las curvas, una pena no haber tenido rebufo para pelear por la pole", añadió.

Después de varios fines de semana en los que Ferrari no fue tan competitivo como esperaba, Sainz aseguró que el coche parece haber dado algunos pasos adelante en Monza, aunque prefiere no mojarse con el rendimiento que tendrán en carrera, el principal punto débil del actual F1-75.

"Desde que salimos a pista en los Libres 1, el coche tenía mucho más equilibrio, se ha notado el trabajo de las últimas semanas. Hemos trabajado mucho en Maranello para ver cómo podíamos hacerlo mejor".

"Pero eso no quiere decir que mañana vayamos a ser mucho más competitivos, pero bueno, al menos hoy estamos en la pole y en tercer puesto en un circuito donde no esperábamos eso", declaró el piloto español de Ferrari.

Con Charles Leclerc saliendo en primera posición y sin sus rivales más directos cerca debido a las penalizaciones, Sainz reconoció que las posibilidades del equipo de Maranello de conseguir una victoria en casa son muy altas.

"Es una oportunidad increíble, sale desde la pole con Max [Verstappen] fuera de posición, conmigo también, que además estoy yendo rápido, así que a ver si mañana lo puede rematar. Espero que sí. Hoy también hemos hecho todo lo que hemos podido para estar los dos coches arriba y ojalá mañana sea un buen día para Ferrari", dijo el madrileño a los micrófonos de DAZN F1 para concluir.

