Sainz: "Me molesta que pasen estas cosas en la carrera 21"

Después de su gran tercer puesto en el GP de Brasil de F1, Carlos Sainz no pudo lucirse en la clasificación del GP de Abu Dhabi, la última de la temporada 2019. El español, por delante de Norris en las dos primeras sesiones, cayó en la última, después de encontrase con tráfico.

El español vio cómo sus neumáticos perdieron temperatura en la vuelta de preparación en su último intento de la Q3, después de que Verstappen y Hamilton ralentizaran el ritmo camino de la línea de meta.

Así, Sainz acabó 9º, a 37 milésimas de Norris, que logró acabar 7º y saldrá 6º, cuando le impongan la sanción a Bottas, que caerá al fondo de la parrilla.

"No debería estar ahí. Creo que toda la clasificación he ido 2-3 décimas más rápido que ellos en la Q1 y la Q2. Hemos tenido un problema en el outlap, hemos tenido trafico con Max y Hamilton, que no sé qué hacen en los outlaps que siempre se pelean como locos", comentó Sainz en los micrófonos de Movistar + F1.

"Se me han enfriado los neumáticos delanteros. Se nos ha escapado ahí la clasificación. Con haber repetido la vuelta de la Q2 era para hacer 1:36.1 o 1:36.2".

El madrileño marcó un 1:36.459 que le dejó 9º, octavo en parrilla cuando se le aplique la sanción a Valtteri Bottas.

"No había agarre y ya hemos visto que estaban peleando. No he podido calentar el neumático delantero y eso me ha condicionado", añadió.

"Estoy contento, hoy he ido muy rápido toda la clasificación y ayer en ritmo de carrera iba muy rápido. Creo que mañana si hago una buena salida, estaremos en la pelea y vamos a intentar remontar".

"Hoy me molesta porque era para haber hecho 7º y se nos ha escapado ahí por el tráfico por cosas que a estas alturas de temporada no pueden pasar. Por eso molesta. No es bueno que te pase esto en la carrera 21".

