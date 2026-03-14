Sainz: "El Safety Car no nos dejó adelantar a más coches y completar la remontada"

Carlos Sainz salió de la carrera sprint del Gran Premio de China con una sensación agridulce. El madrileño sabía que el Williams no estaba para milagros en Shanghai, pero durante buena parte de las 19 vueltas llegó a creer que podía rascar algo más que una discreta remontada desde el fondo de la parrilla.

Al final, el resultado fue una duodécima posición que sabe a poco, sobre todo por cómo se desarrolló la carrera en sus últimos compases.

El piloto español partía 17º y apostó por una estrategia distinta al resto: montar neumáticos duros en una sprint donde lo habitual era salir con medios y aguantar hasta el final sin parar. Era una jugada pensada para sobrevivir a las primeras vueltas y atacar en el tramo final, cuando los demás empezaran a sufrir con el desgaste.

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Y el plan empezaba a funcionar.

Sainz se mantuvo firme en la salida, evitó perder posiciones y poco a poco fue ganando terreno. A cinco vueltas del final estaba 13º, en medio de un grupo muy compacto donde incluso había dos Red Bull y el Haas de Esteban Ocon peleando en la misma zona. Los neumáticos duros del Williams empezaban a ser una ventaja real.

Un safety car que cambió el guion

Pero entonces apareció el factor que cambió la historia de la sprint. El Audi de Nico Hulkenberg sufrió un problema técnico que provocó un safety car a seis vueltas del final, justo cuando Sainz se preparaba para atacar. El neutralizado permitió a los pilotos que iban delante gestionar mejor sus neumáticos y eliminó la ventana de oportunidad que el español había construido durante toda la carrera.

"Buena carrera, buenos adelantamientos. Una pena el safety car final porque a los que íbamos con los duros nos ha evitado adelantar a dos o tres coches más en las últimas vueltas", explicó Sainz tras bajarse del coche.

La carrera se relanzó con apenas dos vueltas por delante y el margen para atacar desapareció. El madrileño cruzó la meta 12º, demasiado lejos de los puntos, pero con la sensación de que el plan había sido el correcto.

"Había muy pocas diferencias entre muchos coches, incluso los Red Bull parecían más en nuestra carrera que en la de delante. Teníamos ventaja con el neumático duro, pero el safety car no nos dejó completar la remontada", añadió.

Más allá del resultado, el fin de semana sigue siendo también un ejercicio de aprendizaje para Sainz. El Williams ha empezado 2026 con problemas de fiabilidad, algo que ya condicionó su primera carrera del año en Australia.

Por eso, para el español, cada vuelta cuenta. "Seguir probando cosas y aclimatándome al coche es lo importante, porque hemos tenido muchos problemas de fiabilidad", resumió. La sprint no cambió la realidad de Williams, pero sí dejó claro que, cuando aparezca la oportunidad, Sainz estará listo para aprovecharla.

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