Sainz: "El sexto después de liderar no sabe a mucho"

Las cinco primeras vueltas de Carlos Sainz en el GP de Portugal de Fórmula 1 2020 fueron un auténtico espectáculo, de los que levantan a los aficionados de sus asientos (que este domingo sí hubo en Portimao).

A pesar de salir séptimo, el madrileño aprovechó un buen calentamiento de sus Pirelli blandos (rojos) para salir como un destello y empezar a adelantar rivales bajo las tímidas gotas de lluvia en Portugal.

Sainz llegó a liderar la carrera durante varias vueltas, tras superar a Bottas en la segunda, pero tuvo que claudicar cuando el asfalto cogió temperatura y la lluvia no fue a más.

"Bueno, carrera luchada. Al final un sexto puesto que después de liderar la carrera no sabe a mucho. Pero si lo pones todo en perspectiva, hoy hemos tenido mucho graining y era muy difícil mantener el ritmo con los bandos y los medios, pero hemos luchado, hemos hecho lo que hemos podido y hemos acabado 6º, que son buenos puntos, pero me gustaría un poco más", aseguró el español en los micrófonos de Movistar + F1.

"Adelantar a los Mercedes fue bastante fácil en realidad. No fue que estuviera peleando duramente ni nada así. Simplemente fue pasarles, como nos adelantan ellos a nosotros la mayor parte del tiempo".

Cuando se le preguntó cómo fue esa salida sensacional, en la que puso en jaque a los mismísimos Mercedes, Sainz comentó: “He calentado muy bien el neumático en la vuelta de formación, sobre todo cuando he visto que empezaba a llover. He puesto mucho énfasis en ello".

"Luego he visto que los demás se lo tomaban con mucha calma y he visto una oportunidad para intentar adelantar puestos. Nunca esperas liderar la carrera, pero vi cómo iba los demás y he intentado aprovechar la oportunidad. Es una pena que nos haya costado el graining y nos hayamos ido para detrás. Si huera habido sol, no lo habríamos tenido, pero me lo he pasado bien".

"Sabe bien, liderar la carrera. Si en el futuro hay cualquier oportunidad, siempre lo voy a pelear. Lo luché en Monza y lo hice aquí. Siempre que haya opción de liderato o podio, lo voy luchar el primero. A ver si llegan más oportunidades y podemos aprovecharlas".

Sainz, que paró en la vuelta 27 a montar los medios y cayó al 14º puesto, tuvo que apelar a su ritmo e ir remontando posiciones hasta colarse en el top 10 pasada la mitad de carrera. A partir de ahí, el español completó varios adelantamientos para pegarse a la zaga del Racing Point de Checo Pérez, que trompeó en la primera vuelta. El de McLaren le superó en la frenada de la primera curva en la última vuelta para sellar un meritorio sexto puesto.

"Ha sido una carrera difícil, desde el punto de vista del piloto, de las más complicadas que hecho en F1. Por la lluvia, el asfalto que resbala, el graining, las rachas de viento increíbles que te mandaban fuera en alguna curva... Al final hemos salvado un 6º puesto con problemas de graining, así que no me voy a quejar".

Los ocho puntos le valen para meterse en el top 10 del Mundial de pilotos y para colocar a McLaren a solo dos puntos del tercer puesto de Racing Point.

Y eso fue lo que destacó Andreas Seidl, jefe del equipo de Woking: "Hemos sumado más puntos que Racing Point y Renault, parece que ahora tenemos un coche más rápido que ellos. Una gran carrera de Carlos, que no fue fácil en cuanto a la estrategia, pero lo hicimos bien con los neumáticos. Es una pena no haber logrado meter ambos coches en los puntos, porque tenían un ritmo parecido. No es necesario comentar lo de Stroll, que por algo le han sancionado".

"Ha sido genial ver lo que ha hecho Carlos al principio de la carrera, verle liderar durante varias vueltas, pero luego tuvimos que centrarnos en la realidad, en los coches con los que luchamos de verdad".

