Sainz: "Tengo un sabor agridulce, pero contento con la remontada"

El piloto español arrancó 15º después del problema con los frenos traseros en la Q2 del sábado en Bahrein, pero completó una remontada sensacional de principio a fin.

Ya en la primera salida se llegó a colocar 12º antes del espeluznante accidente de Grosjean en la curva 3 de la primera vuelta. No obstante, se vio relegado al 13º por la referencia que tomó dirección de carrera para configurar la segunda salida sobre parado.

A partir de ahí, logró gestionar los blandos a la perfección, haciéndolos durar más que otros con medios y colándose en el top 7 antes de las primeras paradas. No obstante, un fallo de McLaren en su segunda y última detención para montar los duros le impidió luchar por el que habría sido el cuarto puesto final contra Norris (dado que Pérez abandonó a tres vueltas del final cuando rodaba tercero).

“Llevamos un par de domingos complicándonos un poco la vida saliendo el 15º y dos remontadas hasta el top 5, así que muy contento, sobre todo porque hoy era muy complicado salir con esos blandos y hacerla durar. He conseguido hacerlo, incluso más de los que iban a con medios, y pasarles. Hacerla durar más que ellos ha sido toda una sorpresa para mí, pero ahí ha estado la clave de la carrera", comentó el español en los micrófonos de Movistar + F1.

"Muy contento, porque a partir de ahí ya me he conseguido meter dentro del top 6, top 7, y acercarme a Lando. Una pena porque hemos tenido otra parada lenta en boxes que nos acostado igual intentar atacar ahí al final a Lando, pero es lo que hay. Aun así, contento con el día, no es fácil saliendo el 15º y con blandos, así que muy contento".

Cuando se le insistió por cómo logró aguantar el tipo con los Renault, que llevaban los medios en las primeras vueltas, Sainz añadió: “Ahí es donde ha estado la clave de la carrera, el conseguir adelantarles en pista y luego encima hacerlo durar. Me he concentrado a la mínima oportunidad de adelantar, hacerlo, e intentar hacer durar el neumático todo lo que pudiera".

"Luego en el segundo relevo pasar a los Renault y compañía ya era más sencillo. No sé, me he sorprendido un poco a mí mismo, la verdad. Igual no parece que estoy muy contento, porque me queda queda un pelín el sabor agridulce porque igual se podría haber luchado la posición con Lando con una parada mejor y un mejor timing de las paradas".

"Pero no me voy a quejar, que ha sido un día muy bueno para todo el equipo, pero claro, cuando ves el cuarto ahí a tres segundos, te queda ese saborcillo".

Y sobre el accidente de Grosjean, el tema del día, Sainz elogió el trabajo de la FIA en los últimos años y explicó su sensación al ver la bandera roja en los primeros compases.

"Impresionante, la verdad es que en la vuelta de entrada a boxes cuando han sacado la bandera roja ha sido una sensación horrible porque veías un coche en llamas, un fuego tremendo y no sabías qué había pasado. Luego, cuando hemos visto las imágenes de Romain saliendo del coche andando ha sido un alivio total. Esto es una demostración de que cada vez que nos subimos al coche es un riesgo, se tiene que respetar a los pilotos porque arriesgamos nuestras vidas", comentó.

"De vez en cuando ves a mucha gente criticar y decir que antes era más arriesgado y divertido, pero hay que seguir haciendo este deporte más seguro y asegurarnos de que todos los domingos podemos seguir hablando aquí después de las carreras. Y además seguir aprendiendo para que podamos seguir yendo más rápido, pero con más seguridad todos los días en todos los aspectos".

"El Halo y todo. A la FIA a veces se le critica porque los coches son muy pesados ahora, pero la mayoría del peso es por seguridad, más fibra de carbono que nos proteja en los impactos laterales, el Halo que lo hace 20 kg más pesado... Pero la FIA siempre tendrá mi apoyo total para aumentar la seguridad en nuestro deporte. Nadie de aquí quería haber visto algo peor que lo que hemos visto con Grosjean o de lo que vimos en Mugello, y desgraciadamente tenemos el ejemplo cercano de Antonie Hubert, que para mí es clave".

Las fotos del GP de Bahrein de F1 2020