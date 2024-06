Sainz aprendió a "confiar muy poco" en sus negociaciones en F1

La última carrera en el Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1 provocó las dudas sobre la actual relación de Carlos Sainz y Charles Leclerc dentro de la escudería de Maranello, puesto que el madrileño aún busca un hueco en la parrilla para el próximo curso y el monegasco ya tiene asegurado su contrato por varios años con los italianos. En el inicio de la cita, ambos se tocaron, lo que llevó a que se vieron declaraciones subidas de tono para lo que suele ser Ferrari, y en la previa del Gran Premio de Austria se preguntó por ello.

Leclerc zanja las dudas sobre su relación con Sainz en Ferrari F1

El español aclaró que no tenían ningún tipo de problema, lo mismo que hizo su compañero poco antes, aunque estuvieron separados en el encuentro con los medios de comunicación, el primero de ellos en el motorhome del equipo y el segundo en la rueda de prensa oficial de la FIA. Sus discursos fueron similares, y en el caso de una de las principales piezas del mercado, dijo: "Es algo que Charles [Leclerc] y yo siempre hemos llevado bien, el hecho de ser tan competitivos y, sobre todo, estar tan cerca el uno del otro en carrera, porque siempre salimos juntos, con diferencias de cinco milésimas en la clasificación".

"Eso te lleva en 24 carreras a compartir pista muy a menudo y, evidentemente, eso te conduce a tener tus más y tus menos, tus roces, pero siempre hemos sido personas maduras que lo hemos sabido llevar bien y solucionar fuera de la pista", dijo. "De forma ideal, no en los medios de comunicación, sino fuera de los circuitos, y eso seguimos intentando hacer con el paso de los años".

Sin embargo, Carlos Sainz también habló sobre su actual situación en cuanto a los contratos, algo que le preocupa mucho más, y todo lo que pasó en estos meses le deja una sensación de que puede confiar en muy pocos nombres: "En primer lugar, la situación en la que me he encontrado este año me ha hecho aprender mucho sobre la Fórmula 1 en general".

"Hablando con los equipos, me ha enseñado un poco lo duro que es este deporte y lo poco que hay que creerse a veces lo que dice la gente al principio de las negociaciones, de las conversaciones, y sobre todo la gente", explicó. "También a confiar muy poco en la gente del paddock porque es un deporte muy político, hay muchas cosas de este tipo involucradas, y me ha hecho entender que es un deporte muy duro en ese sentido, y comprender una mejor imagen de la Fórmula 1 sin entrar demasiado en detalles".

"Además de las otras escuderías, he aprendido mucho en qué posición se encuentran y los equipos a los que potencialmente me voy a trasladar el año que viene he profundizado mucho en el estado en el que se encuentran y la situación que hay", dijo. "Y sí, también me ha hecho tener quizá una mejor comprensión de cómo es la Fórmula 1 cada equipo y dónde están".

