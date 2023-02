Sainz afirma que los F1 2023 no serán muy diferentes al año pasado

Cargar el reproductor de audio

La introducción de las nuevas reglas técnicas en la pasada temporada de Fórmula 1 alteraron bastante el orden jerárquico de la parrilla, pasando de un claro dominio por parte de Mercedes, con los destellos de calidad de Red Bull, como ocurrió en 2021, a una lucha por ser la fuerza más poderosa en el Gran Circo. Ese honor se lo llevaron los de Milton Keynes, quienes vieron cómo Ferrari resurgía por fin tras varios cursos estancados para ser, al menos, candidatos a las victorias con Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Con el español, los de Maranello subieron a lo más alto del podio en una ocasión, en el Gran Premio de Gran Bretaña, y aunque lo pudieron celebrar, pasaron muchas citas hasta que el piloto del Cavallino Rampante se hizo con el control de su monoplaza. El madrileño sufrió en el inicio del 2022 para manejar como quería su F1-75 y, aunque muchos pensaban que con las modificaciones en los bordes de los suelos para evitar el famoso porpoising sería como empezar de nuevo, el de Ferrari desmintió esa teoría.

En la presentación del monoplaza con el que competirá en 2023, Carlos Sainz aseguró que no habrían tantas modificaciones respecto al coche del año anterior: "No, no va a haber grandes diferencias en estos coches. Para mí, son solo una evolución del curso pasado, aunque con todas las cosas que quieres mejorar en comparación con el vehículo de esa temporada".

"Es cierto que elevar el suelo en esta parte de los coches tiene el efecto de hacer que sea más lento, pero todo el mundo ha trabajado duro durante el invierno para mejorar o para recuperar esa pérdida que te provoca el suelo", reconoció el piloto español. "También es cierto que las reglas son muy restrictivas, por lo que no permite a los ingenieros una gran cantidad de trabajo que hacer en los coches".

"Sin embargo, el monoplaza en el simulador, se nota parecido al del año pasado. Ya en la pista, aunque haya dado una vuelta y media, dos vueltas apretando, parece muy similar, así que no espero grandes diferencias en el pilotaje o las sensaciones del coche", explicó el madrileño antes de viajar a las pruebas invernales de Bahrein.

Además de ello, Sainz señaló los aspectos en los que esperaba superarse en el nuevo curso, su tercero con el equipo Ferrari: "Seguro que hay cosas en las que quiero mejorar. Por poner un ejemplo, el año pasado, la regularidad era uno de mis puntos fuertes como piloto, y sea cual sea la razón, no llevaba el coche con feeling o comodidad".

"[Hay] Ciertas cosas que estoy dispuesto a cambiar después de unos años en los que siento que he dado muy buenos pasos en mi carrera en la Fórmula 1, pero si quieres hacer otros, tienes que seguir retándote a ti mismo, y yo me he retado a hacerlos", continuó el madrileño. "Obviamente no los haré públicos ni daré detalles sobre ellos porque todo es muy personal en la mente de los pilotos y en el equipo".

"Mis ingenieros los conocen. La gente que me rodea los sabe, he sido bastante abierto al respecto y estoy trabajando en ellos, así que veremos cómo va", concluyó un Carlos Sainz que quiere mejorar el quinto puesto que cosechó en la pasada campaña a pesar de poder sumar su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo.

