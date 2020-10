Sainz, contrariado por el rendimiento de las mejoras de McLaren

El piloto español de McLaren logró entrar en Q3 como 9º, a 45 milésimas de Lando Norris, pero a la hora de la verdad, en la ronda final, el resultado no fue el esperado.

Las inclemencias meteorológicas del viernes en Nürburgring impidieron a los equipos rodar ni una sola vuelta, por lo que la FP3 se volvió clave en la mañana de este sábado. Allí, Carlos Sainz ya se quedó fuera del top 10, a pesar de estrenar el paquete de mejoras que llevó McLaren al GP de Eifel.

El español fue 13º, a ocho décimas de su compañero, Norris, y a 1,699 del mejor registro de Valtteri Bottas.

En la Q1 mejoró seis décimas, pero solo pudo pasar a Q2 como 14º. En la segunda ronda mejoró un segundo, pero en la Q3 registró un tiempo cuatro décimas peor –Hamilton y Verstappen tampoco mejoraron su tiempo de Q2–, cerrando el top 10 y ocupando la quinta fila de parrilla para el domingo.

“Al final como no hubo libres ayer hemos decidido ir separados en los dos coches. He llevado yo todo lo nuevo y Lando, gran parte de todo lo viejo. Y me ha costado bastante. Desde la FP3 no iba cómodo con el coche", reconoció Sainz.

"He podido mejorar durante la clasificación, pero aun así no acaba de ir muy bien la cosa. No sé muy bien qué decir, porque cuando pones cosas nuevas, esperas que vayas un poco más rápido que tu compañero. Pero como vimos con Lando en Rusia, a él también le costó ir con lo nuevo. Tenemos mucho que analizar ahí".

Cuando se le preguntó de cara a la carrera del domingo, Sainz dejó claro que la incertidumbre que rodea al nuevo paquete de actualizaciones hace que no pueda predecir nada.

Lo cierto es que el español necesita como el comer sumar un buen resultado este fin de semana, después de dos ceros en su casillero en Sochi y Mugello, las dos citas que han llegado después de su segundo puesto histórico en Monza.

"Hay mucha incertidumbre y nos falta mucho conocimiento con este paquete nuevo. No digo que no sea mejor que el otro, pero normalmente cuando pones algo nuevo, siempre esperas ir más rápido. Este fin de semana no sé si es porque no ha habido entrenamientos libres el viernes o no lo hemos desarrollado bien, no ha sido así...", concluyó.

