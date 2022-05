Sainz corrió el GP de Miami de F1 lastrado físicamente

Cargar el reproductor de audio

Tras perder el segundo puesto con Max Verstappen en la salida del GP de Miami, el español se asentó en el tercer lugar, pero vio cómo los líderes se le escapaban.

Si bien desde el fuera parecía que podría haber tenido problemas con el equilibrio del neumático duro, Carlos Sainz ha revelado que el factor principal en su caso fue en realidad su condición física.

Después haber recibido un golpe en su fuerte accidente en los libres del viernes de Miami, también llegaba a Estados Unidos con falta de rodaje para una carrera, tras haber abandonado pronto tanto en Melbourne como en Imola.

En el GP de Australia, se retiró en la segunda vuelta tras un trompo, mientras que en Imola ni siquiera completó una vuelta tras ser golpeado por detrás por Daniel Ricciardo en la primera chicane y quedarse atrapado en la grava.

Esos dos abandonos consecutivos dejaron a Sainz con poco kilometraje y por tanto no había completado una carrera entera desde el GP de Arabia Saudí.

"No hubo problemas con el equilibrio", dijo cuando se le pidió que explicara su estado en la carrera de Miami.

"Obviamente, el balance fue complicado porque no pudimos seguir el ritmo de Max y Red Bull. Pero, por mi parte, era más como si no me sintiera al 100% ya desde el final del primer stint".

"En las últimas cinco vueltas de esa tanda, comencé a sentirme un poco cansado en el cuello y no pude empujar al 100% debido al golpe del viernes".

"No lo usaré como excusa, pero tal vez también me faltó en las últimas dos carreras acostumbrar el cuello y el cuerpo a estos coches de F1".

"Obviamente estuve un mes sin hacer una carrera completa y probablemente eso, combinado con el accidente del viernes, hizo que no pudiera apretar al 100 % hasta el Safety Car más o menos".

Pero aunque sentía que no podía darlo todo en la carrera, el de Ferrari admitió que era importante para él finalmente llegar a la bandera a cuadros después de los problemas recientes.

"No es tanto un alivio, pero era necesario", admitió. "Creo que necesitaba completar una distancia de carrera, recuperar la forma y también sentir el coche con neumáticos usados ​​y mucho combustible".

"Cometí un par de errores durante la carrera porque estaba probando el monoplaza y probándome a mí mismo".

"Lo importante es que hicimos una carrera completa. En algunos momentos de la carrera fui bastante rápido y también en las batallas, fue muy útil el feeling con el coche en la disputa con Checo [Sergio Pérez], ya sabes qué hacer con la batería y con los neumáticos".

"Creo que me dio una buena comprensión de qué hacer en el futuro".

