Sainz sigue los pasos de las leyendas de la F1: ¿podrá emularlas?

Si preguntáramos qué tienen en común Jacky Ickx, Alain Prost y Nigel Mansell, la respuesta podría ser obvia para todos. Por supuesto, todos ellos son leyendas de la Fórmula 1, aunque el belga escribió los capítulos más gloriosos de su carrera en Le Mans, pero también son los tres únicos pilotos que compitieron con Ferrari, McLaren y Williams en algún momento de sus trayectorias, y ahora, Carlos Sainz se unirá a ellos en 2025.

Con 34 títulos de pilotos y 33 de constructores, esas escuderías gozan de un aura histórica. Red Bull y Mercedes no pueden decir lo mismo, y puede que estén alcanzando a los de Woking y Grove en cuanto a victorias, pero solo existen desde 2005 y 2010 respectivamente, aunque los alemanes compitieron antes, con mucho éxito en la década de 1950.

En comparación, McLaren se creó en la década de 1960, mientras que Williams surgió en la de 1970, mientras que Ferrari se enorgullece de haber estado presente desde la primera temporada de Fórmula 1. El caso de Jacky Ickx es algo diferente, puesto que el subcampeón del mundo de 1970 en realidad no compitió para el actual equipo británico, sino que lo hizo en ocho grandes premios con monoplazas para el Frank Williams Racing Cars, que se convertiría en Walter Wolf Racing, y no consiguió clasificarse para la mitad de ellos.

Su paso por McLaren se redujo a solo una cita, ya que el conjunto tuvo un tercer coche en Nurburgring en 1973, en la que subió al podio por detrás de los intocables Tyrrell. Los casos de Alain Prost y Nigel Mansell son mucho más comparables al de Carlos Sainz, en el sentido de que los tres compitieron para esas escuderías y acabaron allí como parte de decisiones reales en sus trayectorias.

Tanto el galo como el británico fueron rivales por el título en 1986, un año que se saldó con el triunfo del primero de ellos por muy poco en un duelo de McLaren contra Williams, antes de que ambos acabaran en Ferrari en 1990. Nigel Mansell se unió un curso antes, cuando los de Grove perdieron sus motores Honda, y su competitividad, en favor de los de Woking, donde la intensa rivalidad con Ayrton Senna le pasó factura al francés en 1988 y 1989.

Alain Prost superó a su rival en Ferrari, y el inglés volvió a Williams en 1991, esta vez con una unidad de potencia Renault. Nigel Mansell ganó el campeonato de 1992, antes de que el galo, tras un año sabático, obtuviera el mismo éxito justo después.

Con más de 40 años y comprometido con la CART, el de Upton upon Severn recibió la llamada de la escudería de Frank Williams para unas pocas carreras a finales de 1994 tras la muerte de Ayrton Senna, siendo así el único campeón que estaba en la parrilla de Fórmula 1 por aquel entonces, antes de fichar por McLaren para 1995, pero su forma física no era la adecuada y su coche no era competitivo, por lo que la experiencia quedó truncada.

Avanzamos 30 años, y Carlos Sainz está en ese Big Three, pero hay un marcado contraste con el historial de sus predecesores. Alain Prost y Nigel Mansell acumularon 73 victorias en 281 carreras en esas escuderías, mientras que el español solo puede presumir de tres en 115, y parece poco probable que esa cuenta aumente en un futuro próximo.

El madrileño fue campeón de la Fórmula Renault 3.5 y estuvo en la academia de Red Bull, y quizá tuvo la mala suerte de debutar en el Gran Circo junto con Max Verstappen en 2015. Con el camino de Milton Keynes bloqueado por el neerlandés y Daniel Ricciardo, hizo un astuto movimiento para marcharse a Renault a finales de 2017.

Sin embargo, no tuvo buenos resultados al lado de Nico Hulkenberg, así que, cuando el australiano decidió fichar por los de amarillo para 2019, tuvo la posibilidad de hacer el camino inverso, pero los de las bebidas energéticas firmaron a Pierre Gasly como su sustituto, y Carlos Sainz no tuvo más remedio que irse a McLaren, lo que en aquel momento no parecía un paso adelante ni mucho menos.

Durante la pausa de verano de 2018, Renault ocupaba la cuarta posición en el campeonato de constructores con 82 puntos, mientras que McLaren solo era séptimo con 52. El español solo sumó 30, por los 52 de su compañero alemán, y en ese momento, solo pudo superar a Daniil Kvyat en Toro Rosso, por lo que parecía la mejor opción de las disponibles.

Poco sabía nadie que Renault estaba tocando techo, mientras que la recuperación de McLaren tras su problemática era de Honda, liderada por Carlos Sainz junto a Lando Norris, llevaría al equipo al tercer puesto en el campeonato de constructores de 2020. Eso era incomparable con las seis temporadas de Alain Prost en Woking, que le dieron tres títulos, pero el madrileño impresionó lo suficiente como para conseguir ser el sustituto de Sebastian Vettel en Ferrari para la campaña de 2021.

Sin embargo, Charles Leclerc demostró ser el compañero más duro para él hasta ahora, en parte por el hecho de que tanto Max Verstappen como Lando Norris eran debutantes cuando eran sus compañeros. Podría decirse que Carlos Sainz no está a la altura del monegasco en términos de talento, y todavía no le ha superado en una campaña completa, con una puntuación de 53-27 [incluyendo la clasificación al sprint] si no se tienen en cuenta los problemas técnicos y errores flagrantes de la escudería, como el hecho de que Ferrari pusiera intermedios cuando el asfalto estaba seco en la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo 2021.

No obstante, el español parecer ser algo más consistente y cometió menos fallos que Charles Leclerc, especialmente en los dos últimos años, un periodo de tiempo en el que Carlos Sainz sufrió pocos errores técnicos los domingos, tan solo uno en 45 grandes premios, de ahí la pequeña diferencia en puntos, con 850 para el monegasco y 772,5 para el de Madrid.

Al final, aunque Ferrari no fuera tan regular como solía serlo en la época de Alain Prost y Nigel Mansell, las tres victorias de Carlos Sainz y sus cuatro pole position no fueron rival para Charles Leclerc ni para un tal Lewis Hamilton, y el director del equipo, Fred Vasseur, aprovechó la oportunidad para contratar al siete veces campeón del mundo tan pronto como pudo.

El sustituto de Carlos Sainz en Ferrari: Fórmula 1 OFICIAL: ¡Ferrari F1 ficha a Lewis Hamilton! Carlos Sainz no renueva

Entonces, se trataba de encontrar cobijo en alguna parte, de forma ideal en alguna escudería de arriba, pero Mercedes se centró en las opciones de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli, mientras que Red Bull parece no tener ningún interés en su antiguo protegido a pesar de que sus pilotos actuales, exceptuando al neerlandés, no están en su mejor momento.

Por lo tanto, Carlos Sainz solo tenía opciones reales con los tres últimos clasificados, todos muy interesados en que se uniera. Ellos eran Alpine, con muchos problemas, Audi, con un proyecto sin definición, y Williams, con un futuro a largo plazo, que resultó ser la elección.

El nombre de la marca de Grove tiene un significado diferente según la generación. Para los mayores de 40 años se trata de una potencia que dominó en la Fórmula 1 en la década de 1980 y 1990, con pilotos de la talla de Alain Prost y Nigel Mansell, mientras que los más jóvenes no pueden verlo más allá de un conjunto de la media o baja tabla en apuros desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, con James Vowles se puede decir que es un proyecto tentador. Dorilton Capital compró el equipo a la familia Williams cuando estaba al borde de la quiebra, en el verano de 2020, y desde entonces, estuvo invirtiendo los fondos necesarios, con el límite presupuestario intentado crear una mayor igualdad.

El británico fue nombrado director de la escudería antes de la temporada 2023, y se encontró con unas instalaciones que describió como dos décadas desfasadas, con algunos hábitos que claramente le sorprendieron, ya que venía del éxito con Mercedes, como el uso de hojas de cálculo Excel para enumerar las miles de piezas de cada monoplaza, y la reestructuración sigue en marcha.

James Vowles también aporta un enfoque de gestión que está en desacuerdo con la manera en que Frank Williams a veces se enemistaba con sus pilotos, lo que le llevó a algunas rupturas con ciertos pilotos, como el propio Nigel Mansell o Damon Hill. Para Williams, sustituir a Logan Sargeant, que no estaba rindiendo como se esperaba, era una decisión obvia, y fichar a Carlos Sainz era lo lógico dado su pedigrí.

El inglés incluso le considera, "a veces", el segundo mejor piloto de la parrilla y alguien que tiene un historial de dejar a los equipos en mejor posición de la que los encuentra. El madrileño, por tanto, no tenía rival entre todos los disponibles para los de Grove, aunque puede que Carlos Sainz no pueda decir lo mismo, pero Williams ya no es lo que era hace unos años.

El español tiene asuntos pendientes con McLaren y Ferrari, y puede que nunca sea campeón del mundo como Alain Prost y Nigel Mansell, pero, al cumplir 30 años a finales de esta campaña, puede dedicarse a un proyecto que podría ayudarle a escribir la historia mucho más de lo que hizo hasta ahora, y es devolver a Williams a lo más alto.

