Sainz sobre la llegada de Binotto a Audi: "No va a influir en mi futuro"

Por sorpresa para todo el paddock, Audi anunció el fichaje del ex de Ferrari, Mattia Binotto, para dirigir su proyecto de Fórmula 1 en sustitución de un Andreas Seidl que unos meses después de el alemán dejase McLaren para unirse al equipo suizo con le objetivo de prepararles para su transición hacia Audi.

La marca de los cuatro aros está llevando a cabo una importante reorganización que llega justo después de una serie de rumores en los que se informaba de que el proyecto de Audi no estaba yendo por el buen camino y, con el cambio de Seidl por Binotto, esperan dar un volantazo.

Entre otras cosas, el directivo italiano tiene una gran relación con Carlos Sainz, ya que compartieron muchos momentos en Ferrari, por lo que obviamente podría ayudar a conseguir uno de los grandes objetivos de Audi, que es fichar al madrileño.

Cuando se le preguntó si Binotto podría influir en su decisión, su respuesta a DAZNF1 España fue: "A nivel de tomar una decisión personal, sinceramente creo que no".

"Creo que sí que cambia Audi, porque creo que Audi consigue a una persona que ha estado muchos años en un equipo top, construyendo la escudería que es hoy Ferrari, y sabe exactamente qué debe tener una escudería de F1 a día de hoy a nivel maquinaria, personal, nivel de ingenieros, cantidad de ingenieros y demás para construir un equipo grande, que es lo que quiere hacer Audi".

"Entonces su llegada es una buena noticia para ellos, pero no va a influir demasiado en mi futuro", dijo.

Pese a ello, Sainz reconoció que ya había hablado con Binotto para felicitarle por su nuevo trabajo y para preguntarle, aunque no desveló el quid de la pregunta.

"Ahora me llama mucha gente, no solo Mattia [Binotto], pero sí, claro que hemos hablado y le he preguntado y le he dado la enhorabuena porque creo que es el puesto ideal para él ahora", explicó.

Intentando buscar un poco más de claridad a su futuro en la F1, Carlos Sainz no quiso dar novedades y prácticamente mantuvo el discurso de las últimas semanas.

"Mi futuro todavía se está discutiendo y analizando con mucho cuidado y además hay cambios en varios equipos que estoy considerando en este momento. De hecho, tengo sobre la mesa prácticamente todos los equipos para el próximo año".

"Simplemente me estoy dando un tiempo para tomar la decisión de analizar todas estas cosas que siguen cambiando de una semana a otra", concluyó el actual piloto español de Ferrari en Fórmula 1.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

