Sainz Sr., sobre Audi: "Entrar en la F1 no va a ser un camino de rosas"

Desde que se confirmara el fin del proyecto de Audi en el Rally Dakar, surgieron muchos interrogantes sobre el futuro de Carlos Sainz, quien parece que se desvinculará definitivamente de la marca alemana en todos su ámbitos. En uno de sus últimos eventos con la firma de los cuatro aros, estuvo charlando con el director de la compañía en España, José Miguel Aparicio, y destacó la familiaridad con la que le trataron.

En una conversación en la que también estaba invitado Marc Márquez en el karting del madrileño, el dos veces campeón del WRC y vigente vencedor del trofeo Touareg, alabó la confianza que sentía en el Grupo Volkswagen después de que se le pusiera sobre la mesa el hecho de que llegarán a la Fórmula 1 en 2026. Muchos son los rumores que vinculan a su hijo con un posible fichaje por los germanos, pero no quiso hablar sobre nada de ello y se centró en su propia experiencia.

"Confío mucho en el grupo Volkswagen, he tenido la suerte de estar con vosotros en mi primera victoria en el Dakar con Volkswagen, y en la última, y he participado con Volkswagen en el desembarco en el Campeonato del Mundo de Rallies, que lo ayudé, y yo sé de lo que es capaz el grupo", dijo. "Además, Audi siempre ha sido una marca, como has dicho, pues que no se acuerda de Audi Quattro, de la victoria en las 24 Horas de Le Mans con el [coche] diésel, ahora del Dakar".

"Audi siempre ha buscado esa excelencia, esa diferencia en tecnología, esa valentía en los retos, entonces, entrar en la Fórmula 1, claro que no va a ser fácil, que no va a ser un camino de rosas, pero hay que tener valentía para competir, porque si no, te quedas en casa", continuó Carlos Sainz.

El español también quiso demostrar todo lo que Audi le ofreció en su periplo de tres años hasta conseguir el que fue su cuarto Rally Dakar en la pasada edición de 2024, y expresó: "Eso es también debido al cariño que habéis puesto desde el minuto uno, a la confianza que habéis depositado. Ha sido excepcional, nunca lo voy a olvidar, y lo único que tengo son palabras maravillosas de cómo me habéis tratado, del respeto, del cariño, y del apoyo que recibimos".

Quién sabe si ese cariño continuará llegando a la familia Sainz en el Gran Circo con la firma del pequeño Carlos tras su marcha de Ferrari, pero todo son elucubraciones y hasta que no haya nada firmado no se podrá volver a relacionar a los madrileños con la marca de Ingolstadt.

