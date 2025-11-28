Sainz asegura que los expilotos analistas de TV mejorarían el panel de comisarios

Carlos Sainz sugirió que la inclusión de dos o tres ex pilotos recientes de Fórmula 1 en el panel de comisarios disiparía la necesidad de las controvertidas directrices de conducción, basándose en su aprobación del análisis que los comentaristas han hecho de incidentes recientes.

Los pilotos y la FIA mantuvieron una reunión el jueves por la noche sobre el estado de las directrices de conducción en F1, con Sainz señalando que la aplicación de dichas directrices ha creado más problemas debido a su subjetividad e interpretación.

El español, que junto con George Russell es director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), opinó que muchos pilotos no estaban de acuerdo con la aplicación de esas directrices y que investigaciones y sanciones recientes han sido incorrectas.

Sin embargo, elogió el análisis de los comentaristas sobre incidentes recientes y consideró que estos demostraban el valor de contar con un piloto con experiencia reciente en F1 en el panel de comisarios. Sainz afirmó estar de acuerdo "el 90% del tiempo" con las evaluaciones de los ex pilotos sobre un incidente determinado, mencionando específicamente a Jolyon Palmer de F1 TV y a Karun Chandhok y Anthony Davidson de Sky F1.

Preguntado por Motorsport.com si consideraba realmente necesarias las directrices de carrera, Sainz opinó que incluir ex pilotos de una época similar a la de los comentaristas actuales en el proceso de toma de decisiones evitaría la necesidad de reglamentar estrictamente la competición.

"He visto algunos análisis de muchos de los incidentes, y creo que en algunos estaba Karun Chandhok, en otros Jolyon Palmer, y en otros Anthony Davidson", dijo Sainz.

"Cada vez que veo este análisis que hacen y el veredicto que dan pilotos que han estado corriendo recientemente, creo que hacen un análisis muy bueno y asignan la culpa correctamente la mayor parte del tiempo a quien realmente la tiene, o si en realidad es solo un incidente de carrera".

Foto de: Sky Sport

"Mi ideal para el futuro es no tener directrices y contar con personas que sean capaces de juzgar este tipo de incidentes, tal y como hacen estas tres personas que acabo de mencionar después de las carreras".

"De nuevo, esto es solo mi opinión, pero estoy bastante impresionado por el trabajo que realizan algunas de las emisiones después de una carrera con este análisis en profundidad de cada incidente y cómo asignan la culpa o no en cada escenario".

"Creo que ese es un nivel de análisis y un nivel de capacidad como comisario, si quieres llamarlo así, que es de muy alto nivel. Probablemente no signifique que estemos de acuerdo al 100% con los casos que estos tres ex pilotos evalúan, pero creo que muchas veces están muy cerca de acertar un 90%".

"Realmente siento que ellos entendieron lo que pasó en ese incidente y el juicio que tomaron. Y esto no significa que los comisarios no hagan un buen trabajo, solo que lo que veo después de la carrera por parte de estas personas es realmente de un nivel muy alto".

"Creo que sin directrices podrían juzgar cada decisión correctamente y no habría sesgos ni nada por el estilo".

Sainz afirmó que las directrices fomentan que los comisarios asignen culpa a un incidente que antes se habría considerado simplemente un incidente de carrera.

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Hablando sobre las directrices, Sainz dijo: "Creo que primero necesitamos sentarnos juntos, analizar varios de los incidentes, y creo que ha habido bastante división de opiniones entre pilotos, comisarios de la FIA, solo diferentes formas de juzgar distintos incidentes".

"Creo que este año ha habido bastante confusión respecto a algunos de ellos. Necesitamos sentarnos y repasarlos, analizarlos con calma y sin estar en el calor del momento".

"Estamos ahora en un jueves antes de una carrera, y tratar de encontrar todos juntos, con suerte, una solución, una mejor solución para el futuro".

"Mi opinión personal aquí —no hablo desde la perspectiva de la GPDA, hablo solo como Carlos Sainz— es que hay potencial para mejorar. Y creo que las directrices en sí mismas han creado más problemas que soluciones a muchos de los problemas que han ocurrido este año en la forma en que juzgamos los incidentes".

"Este año ha habido casi ningún margen para considerar incidentes de carrera. Siempre ha habido blanco o negro porque las directrices lo apoyan, y las directrices no han permitido que los incidentes de carrera se juzguen como tal, porque siempre había un neumático delante, o detrás de un espejo… lo que sea que digan las directrices, ¡no las sé de memoria! Ha sido, en ese sentido, una implementación algo fallida de estas directrices".