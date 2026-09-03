El Safety Car de la F1 en Monza rinde homenaje a Cars, ¡con Rayo McQueen presente!

La Fórmula 1 y Disney lanzaron una colaboración especial este año. Se han puesto a la venta distintos productos comunes, que a menudo asocian a Mickey Mouse con el universo del Gran Circo, que se ha vuelto muy popular entre el gran público en las últimas temporadas. Este fin de semana, en el GP de Italia, será el turno de que la película 'Cars' tome el protagonismo.

La primera entrega de la serie de películas se estrenó hace 20 años, y el aniversario se celebrará en Monza. El Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, que se convirtió en el Safety Car de la F1 este año, abandonará su decoración habitual, en negro y rojo, para lucir el logo de 'Cars'. Además, el coche de seguridad será completamente rojo para la ocasión.

Además, los espectadores presentes en el lugar también podrán ver una vuelta de honor de... ¡Rayo McQueen! Un coche que adopta la forma del personaje está presente en el circuito, para promocionar la colaboración.

El Gran Premio de Italia marca el lanzamiento de toda una gama de productos derivados que asocian la Fórmula 1 con el universo de las películas Cars, que se pondrán a la venta en el circuito de Monza, y posteriormente en el resto del mundo.

Flash McQueen est présent au GP d'Italie ! Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La F1 promete, en particular, una colección de accesorios, objetos de colección y miniaturas de coches fabricadas por Mattel –también socio del campeonato para miniaturas Hot Wheels-.

La demostración con Rayo McQueen no será la única en el circuito de Monza este fin de semana, ya que Rubens Barrichello y Sebastian Vettel rodarán en un Ferrari F2002 de Michael Schumacher. Por otra parte, la propia Scuderia con sede en Maranello tendrá el domingo una decoración especial, para celebrar los 30 años de la llegada del heptacampeón alemán al equipo.