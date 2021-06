Russell: "Hubo mucha mano dura tras el accidente de Imola"

George Russell y Valtteri Bottas protagonizaron un duro accidente en el GP de Emilia Romagna que les dejó fuera de combate, destrozando sus respectivos coches FW43B y W12.

Russell discutió con Bottas en la escapatoria de grava de la chicane de Tamburello y en un principio concedió incendiarias entrevistas a los medios de comunicación explicando su punto de vista sobre el incidente antes de emitir un comunicado y pedir disculpas a Bottas el día después de la carrera.

El británico habló de las consecuencias del incidente en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, que se incluye íntegramente en la revista Autosport de esta semana, y explicó cómo había afectado a su relación con Wolff.

"En todo caso, mi relación con Toto ha crecido desde el incidente de Imola", dijo Russell. "Hubo mucha mano dura. Pero en última instancia, él quiere extraer el máximo absoluto de mí, o de lo que él cree que puedo lograr".

"Y ya sabes, creo que soy lo suficientemente fuerte mentalmente como para ser capaz de afrontar estas cosas, asumirlas, reflexionar sobre ellas y volver más fuerte. Obviamente, las emociones estuvieron a flor de piel... en todas direcciones".

"Pero mis relaciones con todo el mundo, para ser sincero, desde todos los de Williams hasta varias personas clave en Mercedes, con las que he hablado desde entonces, son mejores que nunca".

"Creo que a menudo estos momentos difíciles te unen más".

Cuando se le pidió que explicara la línea de tiempo de cómo Wolff había dado su interpretación sobre el incidente, Russell dijo que ambos habían volado a casa desde Italia juntos con el director técnico de Mercedes, James Allison, y sugirió que fue cuando se produjo es charla.

"Tuvimos una muy buena conversación sobre todo ello", dijo Russell. "Me tomé la noche para reflexionar sobre ello, y esa mañana [al día siguiente]. Y, para ser sincero, durante toda la semana. Pero en cuanto volví a mi casa el domingo por la noche, supe lo que había hecho mal".

"Y, para ser sincero, no fue necesariamente el accidente en sí. No estaban decepcionados conmigo por haberme chocado, aunque estuvo lejos de ser lo ideal. Pero, creo que todas las acciones que siguieron no estuvieron a mi altura".

"Y, como dije después, cuando luchas con un compañero de equipo, tienes que tener absolutamente claro que esa oportunidad de adelantamiento es segura. Y en ese momento, no comprendí realmente que era efectivamente un compañero de equipo".

"Mercedes es una familia para mí, como Williams. Y Lewis y Valtteri son compañeros de equipo para mí, como Nicholas [Latifi]. Si hubiera sido Nicholas en las mismas circunstancias, probablemente me habría echado atrás y habría tenido unas palabras con él después al respecto".

"Pero, si se tratara de cualquier otro competidor, como Valtteri, fui a por él. Porque sabía que era una oportunidad de ganar puntos. Tenía a Kimi [Raikkonen] justo detrás de mí, quien, si no hubiera intentado el adelantamiento, quizás me hubiera pasado y conseguido la 10ª posición. Pero al final, es inaceptable chocar con un compañero de equipo".

"Fueron muchas cosas en conjunto, pero no hay ningún problema [con Mercedes] y Toto y yo hablamos semanalmente. Ni siquiera hablamos de ello ahora, ya ha quedado atrás".

La entrevista completa con Russell aparecerá en el número del 3 de junio de la revista Autosport, que está disponible en las tiendas y para suscribirse online aquí: https://www.autosportmedia.com

Las fotos del accidente de Russell y Bottas en Imola

Monoplaza dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12 después del choque 1 / 26 Los comisarios retiran el coche de Valtteri Bottas, Mercedes W12 tras el accidente 2 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los oficiales de pista despejan el coche dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12, de la trampa de grava 3 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521 5 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, en pits 6 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, Nikita Mazepin, Haas VF-21 7 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 8 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Un oficial de pista con bandera roja 12 / 26 Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 13 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, pit stop 15 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 16 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 17 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 18 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M 19 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 20 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, y el resto del campo en los pits 21 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, en pits 22 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Lewis Hamilton, Mercedes W12, en pit lane 23 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 24 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 26 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images