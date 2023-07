Russell cree que Verstappen se "queja" para ganar más dinero en F1

Todos los pilotos de Fórmula 1 quieren asegurarse un puesto en la máxima categoría del automovilismo y ser campeones del mundo, aunque muy pocos lo consiguen. Uno que lo logró fue Max Verstappen, que se ha convertido en el mejor pagado con un contrato de larga duración, por lo que estará, si no se retira antes, muchos años en la parrilla, con un cambio de reglamento incluido en 2026 y más carreras en el calendario.

¿Cómo es el contrato de Max Verstappen?: Red Bull explica por qué ofreció un contrato récord a Verstappen

El neerlandés es muy crítico y amenaza con marcharse si no le gusta cómo está configurado el campeonato, y George Russell respondió. El británico indicó que podría tratarse de una "táctica" del miembro de Red Bull para hacerse con un acuerdo más lucrativo y mantener su posición al frente del Gran Circo.

"Creo que se queja porque quiere más dinero", dijo el de Mercedes. "Es el mejor pagado de esta parrilla y con razón por lo que está consiguiendo, pero creo que todo es una gran táctica suya, la amenaza de retirarse y todo eso, espero que no lo haga y que se quede tanto como yo, porque quiero luchar contra los mejores pilotos del mundo".

"Estoy peleando cara a cara con Lewis [Hamilton] en este momento, quiero tener la oportunidad de hacerlo con Max [Verstappen], y con Charles [Leclerc] y Lando [Norris], y creo que estamos en un gran momento como deporte", continuó el inglés. "No obstante, creo que es un reto, no podemos seguir añadiendo más compromisos, más carreras. Tiene que haber un punto en el que si estás añadiendo algo, en algún lugar hay que quitar otra cosa, y tal vez, lo sé por mí mismo en este momento, solo estamos añadiendo más pruebas, no estamos teniendo menos compromisos".

"Por lo tanto, estás trabajando horas extras, y estoy seguro de que ese es el caso también en Red Bull. Si no tuviéramos otros compromisos, estaríamos encantados de correr todos los fines de semana, estoy seguro", explicó George Russell antes de asegurar que se ve compitiendo muchos años en la Fórmula 1 y ganar en su propio país.

El joven británico mira a Lewis Hamilton y Fernando Alonso, y los pone como ejemplos de veteranos que alargan sus trayectorias: "Volviendo a un comentario que dijo Max la semana pasada, así es la vida a veces. No voy a sentarme aquí y enfadarme por el hecho de que el coche no es lo suficientemente rápido, solo tengo que centrarme en mi trabajo, trabajar duro con mi equipo, y la vida siempre tiene algo preparado".

"Todo el mundo tiene su oportunidad, a veces la gente tiene más de una oportunidad y un poco más de suerte, pero ya llegará", dijo sobre un triunfo en Silverstone. "Tengo 25 años. Cuando veo el trabajo que están haciendo Lewis y Fernando [Alonso], no veo ninguna razón por la que no vaya a estar aquí otros 15, 17, 18 años más, así que, cuando lo veo así, no estoy preocupado".

