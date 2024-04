Russell afirmó que sufrió turbulencias por el aire sucio en su casco

El aire sucio se convirtió en un tema de conversación a lo largo de la temporada 2024 de Fórmula 1 en el contexto de lo cerca que los pilotos pueden seguirse unos a otros. Sin embargo, George Russell señaló que también afecta a la comodidad dentro del cockpit, y destacó el problema en una radio durante el Gran Premio de Japón.

"Ha sido un poco el tema de este año", indicó a Motorsport.com cuando se le preguntó sobre el asunto. "No obstante, no he tenido ningún problema con los cascos en los entrenamientos y la clasificación, y después tan pronto como llegamos a la carrera con todas las turbulencias y los monoplazas de alrededor hay muchos golpes y sufres un poco en ese sentido".

"Últimamente es más difícil seguir a los coches que en el pasado", aseguró en lo que fue una tarde llena de acontecimientos para el de Mercedes al hablar también sobre una vibración en el circuito de Suzuka. "No estoy seguro de dónde vino, puede que haya sido un plano [en el neumático], solo tengo que revisarlo".

George Russell se sobrepuso a sus problemas para terminar la cita en séptima posición tras adelantar a Oscar Piastri, aunque los comisarios le investigaron por tocarse cuando luchaban entre sí: "Ha sido una buena carrera, una buena batalla. Me lancé un poco tarde sobre él, sentí que le había dejado el suficiente espacio, pero me toqué un poco con él en el vértice, así que me sorprendió verle recto, pero al final conseguí pasarle".

El de Mercedes consideró que el séptimo puesto era el mejor resultado en el circuito de Suzuka que podía cosechar después del sábado: "Estaba todo muy apretado entre los cuatro equipos después de Red Bull, y ves que solo una décima o dos separan a seis coches en la clasificación, así que acabas donde empiezas. Así que ayer tuvimos un mal día y hoy hemos pagado el precio".

"Creo que tenía sentido salir con los duros [tras la bandera roja], nos daba flexibilidad, pero perdí mucho tiempo detrás de Lewis [Hamilton]", dijo. "Una vez que entramos en boxes, el ritmo era bastante fuerte, en línea con Charles [Leclerc] y Lando [Norris], así que si hubiéramos salido unas posiciones más adelante, habría sido diferente".

