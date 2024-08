Russell todavía cuenta su descalificación en Spa F1 como una victoria

La descalificación de George Russell en el Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1 podría ser la carrera más importante de su trayectoria. El británico quizá protagonizó la mejor actuación cuando cruzó la línea de meta en la primera posición, a pesar de que después le despojaron de su triunfo por pesar un kilo y medio menos de lo que marcaba el reglamento técnico una vez que se vació su coche de combustible.

La noticia de la descalificación de George Russell: Fórmula 1 La FIA descalifica a Russell del GP de Bélgica de F1; gana Hamilton

Fue un golpe para George Russell, ya que perdió su tercera victoria, pero negó que eso le afectara, y dijo que todavía lo trata como un triunfo real: "No hemos hecho un buen trabajo, pero se han juntado varios factores y hemos superado nuestras expectativas sobre el peso que perderíamos, incluido yo mismo".

"Los neumáticos perdieron mucho más de lo que esperábamos, la plancha [del suelo] se estaba desgastando más de lo que pensábamos también, y fueron esas tres o cuatro cosas juntas las que nos llevaron al límite", señaló. "Fue una sensación increíble, estar ahí fuera, ver cómo se materializaba esa oportunidad, y Spa-Francorchamps es un circuito único".

"Hay unas cuantas pantallas de televisión, y estaba mirando la clasificación y la diferencia con Lewis [Hamilton], y creo que Charles [Leclerc] estaba detrás de él en ese momento", continuó. "Nadie puede quitarme la sensación de cruzar la meta, celebrarlo con mi escudería y subir al podio".

"Si hubiera estado en la lucha por el campeonato este año, esos 25 puntos habrían sido un golpe mucho más duro para nosotros, pero, por desgracia, no estamos ahí", reconoció George Russell. "Llevaba mucho tiempo apretando al equipo para que siguiera superando los límites. Si dejas margen en todo lo que haces, nunca te descalificarían, nunca cometerías un error de pilotaje, nunca harías un trompo, pero nunca sabrías cuál es el potencial".

"Es muy frustrante que la única vez en tres años que hemos estado justo por debajo del límite de peso fue la carrera que ganamos, pero no hay remordimiento porque estamos juntos en esto y nos hará más fuertes para el futuro", explicó. "En esa carrera perdí 25 puntos, pero, en mi mente, sigue siendo una victoria, me he quedado el casco, y lo pondré en mi mesilla de noche con mis otros dos triunfos. Las celebraciones con el equipo en ese momento fueron algunas de las mejores sensaciones de mi trayectoria, así que solo sacaré cosas positivas de lo sucedido".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!