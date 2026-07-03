Russell cree que en Silverstone, donde escasea la energía, habrá mejores carreras

George Russell ha restado importancia a las quejas sobre la previsible escasez de energía en el GP de Gran Bretaña y ha afirmado que, aunque a los pilotos les pueda resultar complicado gestionar mejor la energía, esto dará lugar a "mejores carreras".

La primera prueba de la temporada 2026, celebrada en Melbourne, recibió una serie de críticas dispares; mientras que algunos disfrutaron del caótico estilo de carrera "yo-yo", otros lo tacharon de "artificial" debido a las diferencias en la distribución de energía entre los pilotos y coches.

En las últimas carreras, el efecto de la gestión de la energía no ha sido tan pronunciado, sobre todo tras los cambios de Miami. Pero se espera que Silverstone suponga una prueba más dura, quizás la que más, para el reglamento actual.

La escasez de frenadas en el circuito de Silverstone dará un papel protagonista a la recuperación de energía y provocará una mayor presencia del "superclipping" en cada vuelta; esto podría cambiar el carácter de algunas de las innumerables curvas de alta velocidad del trazado británico.

Un puñado de pilotos que han probado los coches de 2026 en el simulador en Silverstone han compartido sus opiniones poco positivas, mientras que otros se han abstenido de emitir un juicio. Russell afirma que será todo un reto, pero cree que los aficionados que asistan disfrutarán del espectáculo de todos modos, incluso si la clasificación se ve ligeramente afectada por el "superclipping".

"Creo que Silverstone será genial", opinó Russell. "Con este reglamento, sabíamos que habría algunos circuitos que resultarían más difíciles que otros para los pilotos".

"[Hay] 600 000 aficionados aquí a los que probablemente no les importe demasiado la gestión de la energía. Por otro lado, los circuitos que plantean mayores retos en cuanto al consumo de energía, como Melbourne o China, han ofrecido hasta ahora mejores carreras que las que habíamos visto anteriormente en esos circuitos".

"No hay duda de que en los circuitos con escasez de energía las carreras son mejores. Probablemente serán un poco más caóticas. Así que se podría ver como algo positivo. Pero, sin duda, la clasificación a una vuelta no va a ser tan rápida como las que se han visto en años anteriores", explicó el británico.

Charles Leclerc, Ferrari; George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Cuando se le preguntó si creía que el comportamiento de los coches actuales resultaría "horrible", Russell respondió que los pilotos debían mantener una mentalidad abierta.

Por ejemplo, el británico explicó que las opiniones de los pilotos eran todas relativas; según su experiencia, no importaba necesariamente lo rápido que sea el coche, sino que lo competitivo que sea. Y señaló que el coche más rápido que había pilotado nunca en la F1 —el FW43 de Williams de 2020— había sido una experiencia poco agradable, sobre todo porque no era nada competitivo.

"Creo que 'horrible' es una palabra muy fuerte, ya sabes; depende de lo que busques. Para ser sincero, por supuesto que disfruto pilotando los coches y los motores más rápidos del mundo", afirmó Russell. "A lo largo de mi carrera en la F1, el coche de carreras más rápido que he pilotado en una temporada fue probablemente el Williams de 2020 y no sumamos ni un solo punto en toda la temporada".

"¿Que si lo disfruté? Para nada, y el tiempo de vuelta que logré en la clasificación de 2020 en Silverstone probablemente será mucho más rápido que el que consiga este sábado. Pero espero disfrutar más este sábado, porque todos somos animales competitivos, todos queremos correr, queremos luchar contra nuestros rivales".

"Y me encantaba hacer eso en la Fórmula 2. Esos tiempos por vuelta son 10 segundos más lentos que los que conseguimos ahora en la F1 y, como he dicho, este fin de semana tenemos aquí a 600.000 aficionados que tampoco van a decir 'esto es horrible'".

"Creo que simplemente tenemos que mantener una mentalidad un poco más abierta. Sigo pensando que los mejores coches de la historia fueron los de principios de la década de 2000, pero si cuentas el número de adelantamientos en una temporada, quizás sea el mismo que el número de adelantamientos que vemos hoy en una sola carrera. Así que creo que no se puede tener todo", concluyó.