Última Hora: Russell saldrá desde el pitlane en Austin F1

El británico sufrió un aparatoso accidente al final de la Q3 en el Circuito de las Américas el sábado y dañó gravemente su W15 al golpear las barreras en la curva 19. El impacto destruyó el nuevo paquete de mejoras que Mercedes había traído hasta Texas y le dejó con un dilema sobre qué hacer, ya que la escudería no tenía piezas de repuesto disponibles de la misma especificación.

Aunque Lewis Hamilton, que no pudo pasar de la Q1 y sólo pudo ser 19º , pidió al equipo que pusieran sus mejoras en el monoplaza de su compañero para que no perdiese su sexto puesto en la parrilla de salida, el equipo no lo consideró práctico, ya que habría supuesto demasiado trabajo para sus dos coches.

En su lugar, el equipo decidió montar en el coche de Russell la especificación anterior, la que se había utilizado hasta el Gran Premio de Singapur, con la esperanza de evitar la penalización por el hecho de que a los equipos se les permite cambiar de especificaciones en los fines de semana de sprint si realmente demuestran que no tienen repuestos disponibles.

Sin embargo, incluso trabajando sólo en el coche de Russell, los mecánicos no pudieron completar los cambios dentro de los límites de tiempo estipulados por el parc fermé, por lo que se tuvieron que seguir trabajando durante la noche.

Eso provocó automáticamente una infracción del reglamento y obligará al piloto a salir desde el pitlane.

A través de un comunicado, el equipo dijo: "Tuvimos que trabajar en el coche durante la noche, durante el periodo en el que estamos obligados a cubrir el coche. La carga de trabajo que esto supuso se debió a la modificación de la especificación con la que corrimos en Singapur".

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

El hecho de que Russell tenga que salir desde el pit lane significa que Mercedes tiene por delante un GP de Estados Unidos muy complicado, con sus pilotos obligados a remontar muchas posiciones.

Hamilton saldrá 17º ahora, gracias a que Russell ha sido penalizado y a que Liam Lawson tendrá que empezar desde la parte trasera debido a una sanción por cambio de motor que implicaba 60 puestos.